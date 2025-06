Il nuovo Strand Pearl Watch firmato Vivienne Westwood è una creazione esclusiva e in edizione limitata, pensata per chi cerca un orologio che non sia solo uno strumento, ma un vero e proprio pezzo da collezione. Difficile immaginare qualcosa di più sofisticato, teatrale e sorprendente da indossare al polso. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Un design ispirato all’iconico choker del 1990

Lo Strand Pearl Watch si ispira a uno degli accessori più iconici della maison: il Three Row Pearl Bas Relief Choker, presentato per la prima volta nella collezione “Portrait” Autunno-Inverno 1990/91. L’orologio ne riprende l’elegante struttura a tre fili di perle, reinterpretandola in chiave contemporanea e funzionale. Non si tratta solo di un omaggio al passato, ma di una raffinata evoluzione estetica, fedele allo spirito anticonformista e nobile del brand. Scopri anche i nuovi orologi Louis Vuitton x Voutilainen in edizione super limitata.

Materiali preziosi e dettagli luminosi

Protagoniste del design sono le tre file di perle in vetro Swarovski, che formano il bracciale dell’orologio. Al centro, la cassa a forma di orb – simbolo distintivo di Vivienne Westwood – è rifinita in un delicato oro rosa e arricchita da cristalli Swarovski bianchi, che ne esaltano i contorni con un tocco scintillante.

Il quadrante è nascosto sotto un’apertura a cerniera che richiama la forma sferica dell’orb: una soluzione che aggiunge mistero e teatralità, svelando un elegante quadrante satinato effetto sunray, con indici color argento in contrasto.

Strand Pearl Watch Vivienne Westwood: precisione svizzera

Ma lo Strand Pearl Watch non è solo bellezza. Al suo interno batte un movimento svizzero di alta qualità, garanzia di precisione e affidabilità nel tempo. La combinazione tra estetica gioiello e ingegneria orologiera lo rende perfetto per chi cerca un orologio prezioso, ma funzionale.

Caratteristiche tecniche

Movimento : svizzero, al quarzo

: svizzero, al quarzo Cassa : a forma di orb con apertura a cerniera

: a forma di orb con apertura a cerniera Materiale : acciaio inossidabile 100%

: acciaio inossidabile 100% Bracciale : tre file di perle in vetro Swarovski

: tre file di perle in vetro Swarovski Cristalli : Swarovski bianchi

: Swarovski bianchi Finitura : oro rosa

: oro rosa Quadrante : satinato con effetto sunray

: satinato con effetto sunray Indici : argento a contrasto

: argento a contrasto Vetro : lente in vetro minerale

: lente in vetro minerale Resistenza all’acqua: limitata (evitare immersioni e umidità prolungata)

Come prendersene cura

Per preservare la brillantezza e la durata del rivestimento in oro rosa e delle perle Swarovski, è consigliato:

Pulire l’orologio con un panno morbido dopo l’uso per rimuovere umidità e tracce di sudore.

dopo l’uso per rimuovere umidità e tracce di sudore. Evitare il contatto con profumi, lozioni, prodotti chimici, cloro e spray per capelli .

. Dopo l’uso in acqua salata, risciacquare sotto acqua corrente e asciugare delicatamente.

Proteggerlo da temperature estreme , luce solare diretta prolungata e urti violenti .

, e . Non esporlo a campi magnetici o elettrici che potrebbero comprometterne il meccanismo.

Disponibilità internazionale

Lo Strand Pearl Watch è disponibile sul sito ufficiale Vivienne Westwood, ma anche in alcune boutique selezionate nel mondo: Londra, Parigi, Milano, New York, Los Angeles, Giappone, Cina, Hong Kong, Corea e Tailandia. Un’ulteriore conferma della sua esclusività e desiderabilità internazionale. Il prezzo è 540 euro.

Un accessorio che racconta chi sei

Lo Strand Pearl Watch non è solo un orologio. È un manifesto. Un oggetto che parla di stile, di memoria storica, di lusso non convenzionale. Perfetto per chi ama gli accessori fuori dall’ordinario, che esprimono una femminilità elegante, ma mai scontata.

Indossarlo significa scegliere di brillare con un tocco di glamour britannico, con una strizzata d’occhio all’arte, al teatro e alla moda d’avanguardia. Un piccolo capolavoro da portare al polso, tra passato e futuro.