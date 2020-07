Armani Beauty ha il piacere di annunciare il rinnovo della sua collezione Main Sponsor con la 77 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Il marchio fornirà il servizio ufficiale di Make-Up agli ospiti della Mostra, tra cui i personaggi che sfileranno sul red carpet. Uno dei volti insieme a quello della Sampaio appartiene a Barbara Palvin.

La collaborazione di Armani Beauty con la Mostra Cinematografica di Venezia rafforza il legame del marchio con il mondo del cinema ed è una celebrazione dell’amore che Giorgio Armani nutre da sempre per questa forma d’arte. Nel corso degli anni, lo stilista ha creato i costumi per molti famosi film, a partire dal guardaroba di Richard Gere in American Gigolo nel 1980, per continuare con Gli intoccabili, Gattaca, Io ballo da sola, Shaft, la serie Batman di Christopher Nolan, Lo smoking, De-Lovely, Fair Game, The Social Network, Mission: Impossible – Protocollo fantasma, Hanna, 1981: Indagine a New York, e The Wolf of Wall Street, solo per citarne alcuni.

Armani Beauty celebra l’arte della cinematografia in tutte le sue forme, in particolare con Cate Blanchett, che per il marchio è Ambasciatrice di Bellezza nel mondo e che quest’anno presidierà la giuria della Mostra. Per celebrare la città di Venezia, in concomitanza con la Mostra del Cinema, Armani Beauty presenterà la collezione di make- up VENEZIA, di cui saranno protagoniste nuove nuances degli iconici rossetti LIP MAESTRO e ROUGE D’ARMANI MATTE, un omaggio alla bellezza della città. Per contribuire alla cultura e alla formazione delle generazioni future della città, oltre che per promuovere la bellezza e il mondo dell’arte, Armani Beauty supporterà il restauro della gipsoteca dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, progetto che avrà il suo inizio proprio durante la Mostra.

Armani Beauty – semplicità, naturale eleganza e autenticità

Da 20 anni, Armani beauty crea prodotti make-up di altissimo livello, e prodotti per la cura della pelle nati dalla scienza più all’avanguardia. Oltre a fragranze elaborate con gli ingredienti più esclusivi.

Ispirata alle persone vere e alle loro necessità, la linea make-up è stata studiata per rivelare – piuttosto che nascondere – la loro bellezza naturale. È rinomata per i diversi prodotti iconici. Il mascara Eyes to Kill e l’ombretto Eye Tint, i rossetti Lip Maestro e Rouge d’Armani. I fondotinta Power Fabric e Luminous Silk, così come la collezione Neo Nude.

I prodotti per la cura della pelle comprendono anche l’emblematica gammaanti-età Crema Nerae i prodotti per la cura della pelle Armani Men. Il marchio offre anche collezioni di fragranze maschili e femminili tra cui gli iconici Acqua Di Giò, Code e Sì. E la sua linea di haute parfumerie Armani Privé. Ma anche la nuova fragranza My Way che verrà lanciata ad agosto. Oltre a Cate Blanchett, Ryan Reynolds, Zhong Chuxi e Adria Arjona. Con i quali Armani Beauty celebra il cinema. I volti Barbara Palvin, Sara Sampaio, Madisin Rian, Greta Ferro e Adwoa Aboah incarnano la quintessenza della visione di bellezza del marchio.