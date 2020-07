I profili social della regina del pop, Madonna, sono stati censurati. Il motivo? Aver difeso la dibattuta terapia anti-Covid che è stata ormai abbattuta dalle autorità ufficiali mediche di tutto il mondo. Una teoria sposata anche presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Madonna settimane fa ha donato un milione di euro all’Unione Europea per trovare un vaccino. Nel frattempo la “material girl” crede anche a teorie complottiste sul covid, infatti è convinta che un vaccino “è stato scoperto, dimostrato efficace e disponibile da mesi”.

Madonna censurata. La regina del pop sposa le teorie complottiste di Trump: “Imbavagliatela”

Poi Madonna, nel video censuratole da Instagram in persona poiché ritenuto ‘falsa informazione’, aggiunge: “Preferiscono controllare la gente con la paura e lasciare che i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri”. Nella clip della censura Madonna afferma di credere a Stella Immanuel di Houston, una medico di base che sostiene di aver curato ben 350 pazienti con l’idrossiclorochina. Il post, immediatamente cancellato da Madonna, ha fatto impazzare proteste su proteste, Annie Lennox ha commentato: “Follia pura. Non riesco a credere che tu avalli simili pericolose ciarlatanerie. Spero solo che il tuo profilo sia stato hackerato e che ci offri una spiegazione”. Anche l’account Twitter del figlio di Trump, Donald Trump Jr., è stato bloccato in queste ore per “aver diffuso informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19”, anche lui fissato con l’uso della idrossiclorochina come vaccino anti-virus.

La dottoressa Stella Immanuel di Houston è diventata una vera e propria rockstar del web. Indagando sul suo conto, si è scoperto che la Dottoressa sostenga altre teorie del complotto, o comunque non accreditate scientificamente. Una teoria sul Dna degli extraterrestri e un’altra sulle conseguenze fisiche dei sogni erotici con streghe e diavoli. In marzo Madonna aveva definito il virus “il grande equalizzatore”: “Questo è il Covid-19, non importa quanto sei ricco, quanto sei famoso, quanto sei divertente, quanto sei intelligente, dove vivi, quanti anni hai, che storie incredibili puoi raccontare: è il grande equalizzatore. È terribile e fantastico allo stesso tempo. Ci ha resi tutti uguali in molti modi diversi. Siamo tutti sulla stessa barca e se la nave va a fondo andiamo a fondo tutti insieme.”