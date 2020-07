Madonna: topless su Instagram per la regina del pop

Madonna. Forma smagliante, per la regina incontrastata del pop internazionale; che alla soglia dei 62 anni, posta sul suo profilo Instagram, una foto che evidenzia la sua silhouette. La voglia di trasgressione, è sempre presente nella cantante, tanto che non ha alcuna intenzione di mandarla in pensione.

Madonna, fisico statuario a 60 anni

Lo scatto immortalato davanti allo specchio, lascia ben poco spazio all’immaginazione. Madonna, sessantenne in splendida forma, pubblica sul suo account Instagram una foto molto provocante e temeraria.

La regina del pop sempre più seducente

La bellezza non ha età, e su questo argomento, (vedendo Madonna) non possiamo far altro che confermarlo. E così, reggendosi su una stampella; Lady Ciccone manifesta la sua forma al top. Slip nero a valorizzarla, e un braccio che le copre leggermente il seno, segno di audacia in riferimento alla censura dei social nei riguardi del nudo.

I commenti alla foto di Madonna: visibilio da parte dei suoi fan

Forma fisica statuaria e volontà nel mostrare (e mostrarsi) con soddisfazione e orgoglio la propria età. Un bellissimo omaggio a tutte le donne sulla soglia dei 60 anni. Perché si può essere belle e desiderabili sempre, senza riserve di alcuna natura. Soprattutto in termini anagrafici. Per Madonna, il tempo, sembra essersi fermato. “Sei semplicemente perfetta” ha scritto un fan nei commenti “Oh Mio Dio!” ha aggiunto un altro. Commenti che stanno a testimoniare, quanto la regina del pop, sia amata e apprezzata dal suo pubblico e dai suoi follower. Anche in termini trasgressivi, che sono quelli a cui ci ha da sempre abituati.

In ogni caso, Madonna, rimane una delle icone pop più seguite a livello internazionale. La sua carriera indelebile e la sua storia, parlano da sole. Ineguagliabili. A quanto pare, anche sulla sua forma fisica, possiamo affermare lo stesso.