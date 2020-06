Madonna, le foto coi figli e poi la provocazione: “Buona festa del papà a me”

La terza domenica di giugno negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna, si celebra la festa del papà. Louise Veronica Ciccone, meglio conosciuta come Madonna, ha condiviso su Instagram alcune fotografie con i suoi figli, ma è la didascalia a dare nell’occhio. «Buona festa del papà a me», ha scritto la regina del pop. «E a tutti i genitori che fanno del loro meglio nell’allevare, guidare, ispirare e insegnare». Una didascalia che risulta essere un po’ provocatoria e femminista, che sottolinea il suo costate impegno come mamma cominciato nel 1996, quando adottò la sua prima figlia Lourdes Leon (Lola). (Continua dopo la foto)

ING Happy Fathers Day to Me and to every parent out there doing their best to Nurture, Guide, Inspire and Teach! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #lola#rocco #david #mercyjames #estere#Stella

IT Buona festa del papà a me e a tutti i genitori là fuori che fanno del loro meglio per coltivare, guidare, ispirare e insegnare! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #lola#rocco #david #mercyjames #estere#stella

Una mamma un po’ pungente

«Lola è piena di talento. Sono verde di invidia perché è incredibile in tutto ciò che fa. È un'incredibile ballerina, è una grande attrice, suona il pianoforte magnificamente, ha molti più talenti di me che però non sa sfruttare perché non ha nessuna determinazione». È così che Madonna presenta sua figlia, confidando anche di essere spesso accusata da lei per causa della sua fama planetaria. Secondo Lola, infatti, il popolo dei social la accusa di essere una raccomandata senza talento per colpa della mamma.

«Ma se io sono contro ogni forma di nepotismo! Cerco di darle esempi di altri figli di celebrità come Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz, che ha lavorato duramente sullo stesso problema e ora si è guadagnata una grande credibilità come attrice. Ma con Lola è inutile -infierisce Madonna- Per lei è sempre colpa mia: “Attaccano me perché in realtà ce l’hanno te” è la sua frase preferita. La verità? Non ha la mia ambizione. Ha la stessa volontà che ho io? No. Ma ha anche una madre, e io non l’ho mai avuta. È cresciuta con i soldi, e io no. Quindi è tutto diverso. Posso solo dire di aver fatto del mio meglio con lei». Madonna