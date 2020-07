Influencer Instagram più pagati al mondo. Solo un uomo nella lista

Partiamo dalle basi, cos’è un influencer? Un influencer è un individuo che ha il potere di influenzare, per l’appunto, lo stile di vita e le decisioni di acquisto degli altri grazie alla propria autorità, conoscenza, posizione ma soprattutto, ad oggi, in relazione alla vastità del seguito che riscuote sui social. È importante notare come queste persone non siano semplicisticamente strumenti di marketing, piuttosto vere e proprie risorse di relazione sociale Instagram con cui i marchi possono collaborare per raggiungere il loro obiettivo di farsi conoscere e diventare di tendenza. Una fitta rete economica ed un fenomeno in costante crescita.

E’ stato deliberato, gli influencer tramite Instagram scuotono le masse e risultano decisamente più efficaci rispetto ai poster pubblicitari alle fermate dei tram. Ma adesso passiamo ad esempi pratici in tal senso. Ecco chi sono i 5 più potenti e soprattutto pagati al mondo!

Kylie Jenner, big influencer ever

#1 Kylie Jenner, 1.266.000 dollari per post

Kylie Kristen Jenner (Los Angeles, 10 agosto 1997) è un’imprenditrice e personaggio televisivo statunitense, AD di Kylie Cosmetics. È conosciuta grazie al reality show in onda su E! Al passo con i Kardashian che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner. La giovane ragazza è la sorella minore di Kendall Nicole Jenner nonché sorellastra delle reality star Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashiane Khloé Kardashian. Attualmente, detiene il record della miliardaria più giovane in assoluto, avendo raggiunto tale traguardo a soli 21 anni superando Mark Zuckerberg. È inoltre la quarta under 30 più ricca al mondo.

Cristiano Ronaldo

#2 Cristiano Ronaldo, 975.000 dollari per post

È sicuramente considerato uno dei più forti calciatori del mondo, posizione già di per sé molto redditizia. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro da sempre è molto attento nel valorizzare la sua immagine. Un suo post su Instagram viene pagato intorno ai 975.000 dollari. Capitano della nazionale portoghese, Ronaldo è il secondo giocatore professionista di calcio più ricco al mondo dopo Lionel Messi.

Ariana Grande, cantante e influencer

#3 Ariana Grande, 966.000 dollari per post

Ariana Grande-Butera (Boca Raton, 26 giugno 1993) è una cantante, cantautrice e attrice statunitense. Vincitrice di un Grammy Award, un Brit Award, due Billboard Music Award e tre American Music Awards, ha iniziato la sua carriera nel 2008 nel musical di Broadway, 13. È divenuta famosa grazie al ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di Nickelodeon Victorious (2010–2013) e nel suo spin-off, Sam & Cat (2013–2014). Il suo secondo album in studio, My Everything (2014), ha venduto oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il più grande successo della cantante, grazie soprattutto ai numerosi singoli estratti. Anche il suo terzo album in studio, Dangerous Woman (2016), ottenne un simile successo, grazie ai singoli Into You e Side to Side. La rivista Time ha nominato Ariana Grande come una delle 100 persone più influenti al mondo nel 2016 e nel 2019. Billboard l’ha invece riconosciuta come “donna dell’anno” nel 2018.

Kim Kardashian

#4 Kim Kardashian, 910.000 dollari per post

Kimberly “Kim” Noel Kardashian, ora coniugata West, (Los Angeles, 21 ottobre 1980) è un personaggio televisivo e imprenditrice statunitense, oltre che influencer. Figlia di Robert Kardashian, avvocato e imprenditore statunitense principalmente conosciuto in quanto difensore e amico di O. J. Simpson. È salita agli onori della cronaca dopo un sex tape girato nel 2003 con il suo ex fidanzato Ray J, trapelato solo nel 2007. Nello stesso anno lei e la sua famiglia sono apparsi nella serie televisiva del canale via cavo E! Al passo con i Kardashian. La vita personale dei Kardashian divenne ben presto oggetto di grande attenzione da parte dei media. Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta anche attraverso i social media, attirando decine di milioni di seguaci sia su Twitter che su Instagram. A partire dal 2016 risulta essere una delle primi dieci celebrità più seguite su Instagram. La rivista Time, nel 2015, l’ha inclusa nella lista delle cento persone più influenti del mondo, il suo patrimonio ammonta a 350 milioni di dollari.

Selena Gomez

#5 Selena Gomez, 886.000 dollari per post

Selena Marie Gomez, Grand Prairie (22 luglio 1992) è una cantante e attrice statunitense. Ha recitato da bambina nella serie televisiva Barney e successivamente è apparsa in varie serie tv della Disney. Dal 2007 al 2012 ha interpretato il ruolo della protagonista Alex Russo nella serie I maghi di Waverly. Attiva anche nel campo musicale, ha cantato varie colonne sonore pubblicate dalla Disney Records. In seguito dedita a collaborazioni musicali con artisti internazionali e impegno televisivo come produttrice di diversi prodotti, tra cui l’acclamata serie Netflix Tredici, per poi ritornare definitivamente sulle scene musicali nel 2020 con la pubblicazione del terzo album Rare. Nel 2013 la rivista statunitense Maxim l’ha posizionata al secondo posto nella sua Hot 100, una lista delle 100 donne più sexy al mondo.