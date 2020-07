Tom Cruise e le sue memorabili storie d’amore tutte in una gallery

Tom Cruise e le sue memorabili storie d’amore. L’attore statunitense, ricordato soprattutto (ma non solo) per il l Maverick di Top Gun, è stato accompagnato, nella sua vita, da diverse donne soprattutto dello spettacolo. Specialmente colleghe conosciute sul set. Tre matrimoni e tre divorzi. Ad oggi, l’attore, è alle cronache rosa; single.

Le storie indimenticabili di Tom Cruise: da Nicole Kidman a Katie Holmes

Da Nicole Kidman a Katie Holmes. Le due attrici, sono senza ombra di dubbio, le donne più importanti della vita di Tom Cruise. Con nessuna delle due, l’attore ha mantenuto buoni rapporti. Sarà a causa anche della sua adesione all’organizzazione Scientology, che ha portato le due donne, con il tempo; ad allontanarsi definitivamente da lui. Tra le altre fiamme del bel Tom, con le quali si dice abbia avuto una breve relazione, ricordiamo Cameron Diaz e l’attrice spagnola Penelope Cruz.

Il primo matrimonio con Mimi Rogers

Tom Cruise, sposa la prima moglie Mimi Rogers nel 1987. Pare sia stata proprio quest’ultima ad introdurlo in Scientology. Il matrimonio finisce nel 1989. Quindi durò solo un paio d’anni. La coppia divorzia ufficialmente l’anno dopo, con l’arrivo della sua seconda moglie Nicole.

La storia con l’australiana Nicole Kidman

Il bel Tom Cruise, oggi scapolo d’oro di Hollywood, non si è fatto mancare proprio niente nella sua vita, soprattutto in tema di belle donne. La relazione con Nicole Kidman, forse è quella che il pubblico maggiormente ricorda con romanticismo. Tom e la bella australiana, si conoscono per la prima volta sul set di Giorni di tuono e si sposano meno di un anno dopo. Un amore travolgente il loro, che portano Tom a separarsi dalla prima moglie. Matrimonio da favola, durato 11 anni, tra i più seguiti a Hollywood. I due però, belli e di successo, non riescono ad avere un figlio. Così la coppia adotta prima una bambina, Isabella Jane, e poi un maschietto Connor Anthony. L’ingerenza sempre più forte della setta di Scientology nelle loro vite, è uno dei motivi del divorzio.

La storia più significativa con Katie Holmes

Dopo aver tentato di conquistare Cameron Diaz, fuggita a gambe levate per non avvicinarsi a Scientology, e il fidanzamento molto breve con Penelope Cruz, nel 2005 Tom Cruise incontra la protagonista di Dawson’s Creek, Katie Holmes. Si sposano l’anno successivo. La coppia mette al mondo l’unica figlia naturale di Cruise, Suri. Dopo il divorzio arrivato nel 2012, a causa della pressante presenza della setta Scientology, l’attore non riesce mai a vedere sua figlia. Secondo alcune indiscrezioni a Tom è consentito vedere sua figlia solo una volta al mese. Ordine del tribunale, per tenere la bambina al sicuro dalla setta religiosa. Ma, secondo altre notizie, sarebbero anni che la Suri e suo padre non avrebbero più alcun rapporto.

A causa dell’introduzione in questa setta, Tom Cruise, ha permesso l’allontanamento di due delle sue tre mogli. Si sostiene che sia stata proprio la seconda moglie (Nicole Kidman) a consigliare alla terza di allontanarsi, preoccupata per il momento fragile e difficile della giovane Katie che stava vivendo durante gli ultimi anni al fianco di Cruise. Chi sarà la prossima donna che si affaccerà alla vita di Tom Cruise? Staremo a vedere.

Tom Cruise e le sue donne in una gallery