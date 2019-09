“Penso di dover essere onesta: ho una nuova relazione. Con queste due ragazze. Davvero”. Queste sono le parole che l’attrice Charlize Theron ha condiviso pochi giorni fa su Twitter, insieme ad una foto che la ritrae sorridente al centro del trio, con il sorriso di Nicole Kidman e il bacio di Margot Robbie.

Amicizia

Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie hanno davvero qualcosa in comune, oltre ad una solida amicizia, c’è di mezzo il film, Bombshell, che arriverà nelle sale americane il prossimo 20 dicembre 2019. Nonostante manchino diversi mesi al suo debutto al cinema, secondo i rumors Bombshell sarà uno dei favoriti nella prossima corsa agli Oscar, pare anche per le interpretazioni delle tre dive di Hollywood. Se i fan avevano pensato fosse iniziata davvero una nuova relazione per Charlize, hanno sbagliato perché per il momento sembra che l’attrice si dedichi al suo lavoro e alle sue amiche/colleghe, senza uomini di troppo.

Nuova vita

“Non è un azzardo corteggiarmi, sto solo aspettando che qualcuno prenda un po’ di coraggio e mi chieda di uscire”, così la bellissima Charlize Theron aveva dichiarato pochi mesi fa durante un’intervista al CinemaCom di Las Vegas. Sebbene, non stesse scherzando, non è passata inosservata la bugia contenuta nella prima affermazione. Difficile dimenticare, infatti, che l’attrice non ha passato l’ultimo decennio senza aver avuto relazioni, vista la tanto famosa storia con Sean Penn. Ma sembra che a pochi da questa affermazione, Charlize Theron abbia cambiato idea per dedicarsi al suo lavoro e l’inizio di una relazione con se stessa.