Vittoria Ceretti. Un nome che rappresenta l’intero mondo della moda e la storia dell’high fashion contemporaneo. Quasi un milione di follower su Instagram, copertine e magazine per le più importanti riviste e testate del panorama moda internazionale. Senza dimenticare le numerosissime campagne pubblicitarie per le più importanti Maison del mondo. Un esempio? Chanel. La sua carriera, in costante ascesa, parla da sé. Amadeus la convoca come co-conduttrice in occasione della prossima edizione del festival di Sanremo 2021. Una cosa è certa: brillerà anche sul palco dell’Ariston illuminandolo di bellezza ed eleganza.

Vittoria Ceretti sul palco dell’Ariston? La top model è un’icona nel mondo

Tutto il mondo ce la invidia. Di chi si tratta? Ovviamente della top model Vittoria Ceretti. Supermodella italiana, nata a Brescia il 7 giugno 1998 sotto il segno zodiacale dei Gemelli, un metro e settantasette centimetri e misure perfette e androgine: 76-59-88. Ha diversi tatoo, uno dei quali molto piccolo sulla spalla, con la scritta “ME”. Lei è nientemeno che la numero uno assoluta della moda e high fashion internazionale. Dalla provincia di Brescia alle passerelle più importanti, Vittoria ha iniziato adolescente e ha collezionato centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi. Sicura di sé e molto determinata, nel 2014 viene scelta da Dolce e Gabbana per la loro campagna pubblicitaria, l’anno successivo Giorgio Armani le dona un’eleganza da diva d’altri tempi. Poi è la volta di Fendi, Valentino, Versace, Ferragamo. Poi ancora Dior, Miu Miu, Chanel Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Roberto Cavalli, Hermès, Yves Saint Laurent e Givenchy. Riviste e cover la scelgono come musa indiscussa, quali Vogue, L’Officiel, Numèro e molti altri. Una modella che non segue i così definiti canoni di bellezza, bensì li propone e detta lei stessa.

Ha 22 anni e ha calcato le passerelle di tutto il mondo. Sarà co-conduttrice in una delle cinque serate. Chi è Vittoria Ceretti?

Naomi Campbell, l’inarrivabile venere nera cinquantenne ha detto no all’ultimo momento al Festival di Sanremo, per paura della pandemia e per evitare la quarantena al suo rientro negli Stati Uniti. E così Amadeus ha tirato fuori un asso nella manica delle bellezze nostrane: la super top Vittoria Ceretti. Alta, sottile, bellissimi occhi grigio verdi tanto da sembrare una ninfa. Una bellezza eterea ed ultra-terrena quella della super-modella Vittoria Ceretti (22 anni, originaria di Inzino, Gardone Valtrompia). La top model affiancherà Amadeus in una delle cinque serate del festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo. “Vittoria sarà la mia partner – ha detto il conduttore e direttore artistico – È una super top model italiana che a poco più di 20 anni ha già sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”. Naomi Campbell, dal canto suo,dà forfait ed è una bellezza italiana a salire sul palco dell’Ariston. Ceretti condurrà una serata del festival alternandosi alle attrici Matilda De Angelis e Miriam Leone, come alla cantante Elodie. Un cast tutto femminile senza presenze straniere di elevato livello glamour, seppur frutto di un far necessità virtù in tempi di tagli al budget.

Gli amori di Vittoria Ceretti. Giovane protagonista di Sanremo 2021

Vittoria Ceretti è stata legata a Tony Effe, rapper della Dark Polo Gang. A giugno nel 2020 ha sposato a Ibiza il dj Matteo Milleri, 32 anni. La cerimonia è stata celebrata in una chiesetta di Es Cubelles, nel sud dell’isola spagnola, in gran segreto. Ma due settimane dopo la sposa ha condiviso l’album di nozze su Instagram (ben 900 mila follower): lei in bianco, un bellissimo abito a balze, semplice, il velo in testa, un mazzo di rose bianche e rametti di ulivo. Lui con la camicia fuori dai pantaloni, felici e innamoratissimi in posa abbracciati davanti al mare. Tuttora innamoratissimi e felici come non mai.