Il cast stellare dell’ultima sfilata di Fendi vanta i nomi delle supermodelle e attrici più iconiche dello showbiz internazionale. L’Orlando di Virginia Woolf sfila sulla catwalk parigina di Fendi couture e pret a porter che segna il debutto nell’alta moda del suo nuovo direttore creativo Kim Jones, chiamando con sé modelle d’eccezione, vecchie e nuove rivelazioni tra le top model. In alcuni casi con figlie a seguito. Come nel caso di Kate Moss e sua figlia Lila. Demi Moore, Naomi Campbell, Bella Hadid, Cara Delevingne, la supermodella degli anni Novanta Christie Turlington, suo nipote James Turlington, Delfina Delettrez Fendi e Leonetta Fendi, figlie di Silvia Venturini Fendi. Un cast d’eccezione per una sfilata che rimarrà nella storia della moda.

Fendi e la sfilata a Palais Brongniart, a Parigi. Un cast stellare

Kate Moss e sua figlia Lila, insieme in passerella, nonostante siano state socialmente distanziate, ma nello stresso box di plexiglas perché dello stesso nucleo famigliare. Per la prima sfilata dello stilista Kim Jones per Fendi a Parigi, si sono mobilitate le top model mondiali anche con i loro figli, già sulle orme straordinarie dei genitori. Nel cast di super modelle, Cara Delevingne, Naomi Campbelli, Delfina Delettrez e la sorella Leonetta, Kesewa e Adwoa Aboah, Farida Khelfa, Bella Hadid, Demi Moore, Christy Turlington in passerella con capelli leccati e un tailleur pantalone dalla mantella vaporosa. Al Palazzo della Borsa, le modelle e i modelli sono rimasti socialmente distanziati l’uno dall’altro. Posizionati all’interno di gigantesche lettere di plexiglass pronunciavano la parola Fendi.

La sfilata trae ispirazione dal romanzo di Virginia Woolf

Kim Jones, nuovo direttore creativo di Fendi, ha chiamato in causa una celebre storia della letteratura che nasce nello stesso periodo di quella di Fendi. La storia del gruppo letterario di Bloomsbury, in cui spiccano le figure di Virginia Woolf, del suo amore per la scrittrice Vita-Sackeville West e del capolavoro che le ha scritto addosso: Orlando. “Anche se sembrano futili, i vestiti hanno un ruolo più importante di quello di tenerci al caldo. Cambiano la nostra visione del mondo e quella che il mondo ha di noi” afferma Orlando in una nota del romanzo di Woolf. Abiti lunghi e drappeggiati o interamente decorati di perle, come quello a rete indossato dalla figlia di Kate Moss, Lili Moss. Cappe, bustier, abiti che esaltano lo spirito femminile. E in passerella donne di carattere. Negli eleganti completi in velluto per l’uomo, realizzati da Silvia Venturini Fendi invece troviamo James Turlington,. Apre la sfilata una bellissima Demi Moore, 58 anni in completo pantaloni di raso nero. I capelli raccolti in trecce a mostrare due orecchini pendenti lunghi fino ai seni. Chiude magistralmente Naomi Campbell, regale figura in abito argento con mantella trionfo indiscutibile della femminilità.