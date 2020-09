Flavio Briatore e Naomi Campbell di nuovo insieme. Questa volta sui social. Il noto imprenditore ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae con la splendida supermodella, icona incontrastata della moda.La top model definita “venere nera” è colei con cui Flavio Briatore ha avuto una relazione dal 1998 al 2001. La supermodella internazionale è andata a trovarlo nella sua casa di Monaco, come scrive proprio il business man, che nelle scorse settimane ha dovuto combattere anche contro il Coronavirus.

Flavio Briatore ha attraversato un periodo non semplice a causa dei problemi dovuti dal Coronavirus. Ad oggi sta tornando alla sua quotidianità, alla vita di sempre circondato dalle persone che gli vogliono bene e ad amici veri e autentici. Una tra questi, la splendida supermodella Naomi Campbell che è andata a trovarlo a Monaco. Sui suoi social, Flavio Briatore, continua a postare video che hanno a che fare con tutto ciò che concerne la pandemia da Coronavirus che lo ha colpito personalmente. Sabato mattina, l’imprenditore (tra i più famosi d’Italia) ha postato una foto che lo ritrae in compagnia di Naomi Campbell, con cui è stato fidanzato anni fa. La foto che li vede uno vicino all’altro è caratterizzata da una semplice didascalia: “Ieri è venuta a trovarmi @naomi a Monaco”. Una foto che riporta i fan al sogno di qualche tempo fa, quando i due formavano una coppia dorata e magica.

Una storia durata dal 1998 al 2001

L’imprenditore Flavio Briatore e la top model Naomi Campbell hanno formato coppia fissa dal 1998 al 2001. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti di amicizia come è noto a tutti. Pochi mesi fa, la modella ha compiuto 50 anni e l’imprenditore per l’occasione le ha voluto dedicare delle splendide parole: “Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa. Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore. Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita. Gli auguri glieli farò poi, in privato”. “Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei, il nulla”.

Flavio Briatore è risaputo abbia avuto problemi dovuti dal Coronavirus. L’imprenditore è stato protagonista a causa del Covid-19, di cui si è ammalato e che ha visto nel suo Billionaire anche un focolaio con circa una cinquantina di ammalati. Ad oggi, dopo la quarantena obbligatoria, sta bene.“Io non ho mai criticato mascherine e niente, guardate questo video di 10 giorni fa in cui assolutamente dico e chiedo di seguire le indicazioni dei medici, finito lì, poi se qualcuno oggi l’ha presa storta, ma non è quello che dico io”.