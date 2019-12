Compleanno Ashley Benson: Cara Delevingne le regala una vacanza da sogno

Ashley Benson ha ricevuto un bel regalo di compleanno dalla fidanzata Cara Delevingne: un viaggio in Marocco! Lo scorso venerdì, l’idolo della serie Pretty Little Liars, che ha compiuto 30 anni il 18 dicembre, ha rivelato di aver ricevuto una meravigliosa sorpresa da Cara, ossia una vacanza speciale in Marocco. Le due rinnamorate hanno quindi condiviso con noi una raccolta di foto delle loro vacanze. La galleria presenta scatti della coppia in vari momenti, quando esplorano la regione in sella a una moto e mentre si godono la colazione durante un giro in mongolfiera.

«Il Marocco è sempre stato un luogo che volevo visitare», ha commentato Ashley. «Ho affrontato così tante paure e affrontato nuove avventure con la mia migliore amica al mio fianco. Non avrei potuto chiedere di meglio. Ti amo @caradelevingne. Grazie per aver reso il mio compleanno ancora migliore.»

Nel giorno del compleanno di Ashley, Cara ha anche condiviso un dolce messaggio, scrivendo ciò che veniva dal cuore. «La mia cosa preferita siamo io e te. Il mio posto sicuro. Mi lasci di stucco, mi lasci essere selvaggia, mi tieni libera, sicura e curiosa. Ti amo oltre le mie parole: spruzza, choonchi, viso d’angelo, culo scontroso, guance dolci, mai noiosa, chiacchierona Benson». La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2018 dopo essersi incontrata sul set di Her Smell e ha confermato la loro relazione a giugno. Da allora, ci hanno dato una manciata di adorabili scorci nella loro storia d’amore, e non vediamo l’ora di vederne ancora di più!

Accadeva questa estate: «Cara Delevigne ha detto sì alla sua Ashley Benson a Las Vegas» questa è la notizia che è stata lanciata dalla testata Sun nella giornata di domenica 4 agosto. Il gossip è inerente alle presunte nozze che avrebbero unito Cara all’attrice Ashley, con la quale ha iniziato una storia d’amore l’anno scorso. Purtroppo, stando alle rivelazioni dei giornali, il matrimonio tanto discusso non sarebbe mai avvenuto. Il sito americano di gossip E!News ha fatto chiarezza svelando che la coppia «non è legalmente sposata» e che avrebbe fatto solamente una cerimonia d’amicizia.