Demi Moore: make-up fashion o chirurgia estetica? La foto preoccupa i fan

Demi Moore fa preoccupare i fan. La star internazionale è apparsa sulla passerella di Fendi a Parigi con un make-up molto accentuato e un’espressione serissima. La foto fa preoccupare i fan: “trucco terribile” oppure ricorso alla chirurgia estetica? I pareri sul web sono contrastanti. La trasformazione è il risultato di ritocchi estetici? Le domande si inseguono prepotentemente sui social dopo l’apparizione della star alla prima sfilata di Haute Couture Fendi firmata da Kim Jones durante la settimana dell’alta moda di Parigi, nella giornata di ieri; mercoledì 27 gennaio.

Demi Moore irriconoscibile alla sfilata di Fendi. La foto preoccupa i fan. Trucco o chirurgia estetica?

Bellissima e dal fisico mozzafiato, Demi Moore è apparsa vestita da una blusa bustier in seta nera dalla profonda scollatura, ma il suo viso è quasi irriconoscibile. Serissima, come impone l’high fashion, con le modelle distanziate socialmente da lettere di plexiglass secondo le norme di sicurezza anti-Covid. Il volto di Demi Moore sembra però diverso e artefatto. Il web ed i social si sono subito scatenati sul fatto che la star internazionale abbia subito un intervento di chirurgia plastica. Le foto immortalano l’attrice 58enne (interprete di pellicole come Ghost (1990) , Codice d’Onore (1992), Proposta indecente (1993)) con un incarnato perfetto, zigomi accentuati e un broncio da fashion star che ha dato il via ad un mare di commenti sui social media con i suoi rispettivi fan che si chiedono se la mutazione sia il risultato di chirurgia estetica oppure di un make-up opinabile. «Demi Moore dacci un sorriso», titola il «Daily Mail». È solo un’espressione e un trucco contouring troppo pesante o questa volta Demi ha esagerato con il ritocchino? Si chiede il popolo social.

La star irriconoscibile

Demi Moore è ricorsa davvero alla medicina estetica? Potrebbe aver fatto un lifting chirurgico, per l’effetto super tirato della parte inferiore del viso. Oppure solo un trattamento di medica estetica, il cosiddetto face contouring, con riempimento (filler di acido ialuronico) realizzato sia sulla zona degli zigomi, come si evince dal mento super pronunciato. Non va esclusa una rimozione delle bolle del Bichat, ossia gli accumuli di grasso localizzati a livello delle guance. Con sincerità la star durante una intervista del 2019 al «Daily Mirror» aveva affermato di non amare l’idea di tentare di fermare il naturale processo di invecchiamento con la chirurgia estetica: «è un modo per combattere la tua nevrosi. Il bisturi non ti renderà felice». Lo disse sinceramente, ammettendo che ci sono state volte in cui si è guardata allo specchio e non si è riconosciuta. «La forza di gravità sta producendo effetti che non mi piacciono», aveva ammesso. Sarà ricorsa davvero al famigerato ritocchino?