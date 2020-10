Bella Hadid compie 24 anni. Una carriera faraonica (nonostante la giovanissima età) tuttora in ascesa. Il suo nome è (di fatto) già un’impronta indelebile nella storia della moda contemporanea e internazionale. Nata nel 1996, Bella Hadid è figlia dell’ex modella olandese Yolanda Foster e dell’operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid. Ha una sorella più grande, la top model (anche quest’ultima) icona della moda contemporanea Gigi Hadid, e un fratello più piccolo, Anwar, anch’esso modello. Dopo il divorzio dei suoi genitori la madre sposa il produttore musicale David Foster. Nel 2014, si trasferisce a New York per studiare fotografia presso la Parsons School of Design, che abbandona subito dopo per dedicarsi a tempo pieno alla carriera di modella. Ottenendo fin da subito ottimi consensi e iniziando così un percorso fortunatissimo che la incorona tra le top model più importanti del nostro tempo. Grazie anche alla somiglianza con un’icona degli anni 90′ qual è Carla Bruni.

Bella Hadid compie 24 anni e festeggia il suo compleanno con le amiche di sempre

Ventiquattro anni e una carriera da sogno. Nonostante la giovanissima età, Bella Hadid rappresenta un punto di riferimento e un’icona di bellezza all’interno del fashion industry dei nostri tempi. Non solo moda: la “musa perfetta” è seguitissima sui social (soprattutto su Instagram con ben 34 milioni di follower) e da altrettante teenager che rivedono in lei un esempio da seguire. Bellezza innegabile e classe innata, la giovane Hadid ha lavorato per le più importanti maison di moda internazionali e per le più prestigiose riviste e magazine del settore (impossibile contarle tutte). La supermodella statunitense, quest’anno, in occasione del suo 24esimo compleanno in gran stile; ha dovuto far a meno della compagnia della sua amata sorella maggiore (nonché sua sostenitrice da sempre) Gigi, impegnata con la sua bimba nata da poco. Nonostante questa importante assenza, Bella si gode la compagnia delle sue inseparabili migliori amiche di sempre in un party esclusivo per pochi intimi. Aereo privato in piena regola ed il tutto proseguito in un paradiso balneare ancora non ben individuato e riconosciuto.

La giovane top model festeggia in gran stile in un paradiso balneare non ancora riconosciuto

“Oh Dio, mi sento davvero fortunata. Di solito cancello ogni sorta di grande celebrazione di compleanno così quest’anno ho voluto portare le mie splendide amiche in un avventura assolutamente non rimborsabile.” Queste le parole espresse dalla giovanissima top model di fama internazionale. Le foto postate sul suo profilo Instagram mostrano la bellissima modella in splendida forma e divertita, in un party da lasciare tutti senza parole. Con il suo stile off-duty disteso, Bella Hadid è la perfetta rappresentazione dello streetwear chic contemporaneo. Grazie anche alla sua innata abilità con cui mixa i capi unisex agli accessori boho. Come ad esempio i gioielli scompagnati e le collanine a strati. Oltre ad indossare con grande maestria e personalità capi ultra femminili, soprattutto durante gli importantissimi eventi mondani e sui red carpet più prestigiosi.

La carriera dorata di Bella Hadid

Bella Hadid nel 2014 firma un contratto con l’agenzia IMG Models e debutta alla settimana della moda di New York sfilando per Desigual. Sfila poi per diversi marchi famosi: Tom Ford, Moschino, Versace, Marc Jacobs, Burberry e Missoni. Nel 2015 è sulle passerelle per Chanel a Roma e nello stesso anno partecipa al video musicale In the night di The Weekend, con cui ha avuto una relazione fino al 2016. Appare sulla copertina di diverse riviste di moda, tra cui Vogue Australia, Elle e Glamour, e nel 2016 viene eletta modella dell’anno dal Daily Front Rows Fashion Los Angeles Awards.

La giovane top model di origini statunitensi è testimonial delle più importanti campagne di moda

Bella Hadid partecipa alle campagne di Marc Jacobs e Versace accanto a top model molto famose, come Adriana Lima. Viene scelta come testimonial della nuova linea beauty di Dior ed è sempre più richiesta dagli stilisti, da New York a Milano. La sua carriera è un punto di riferimento per il fashion internazionale. Nel 2016 sfila per la prima volta al Victoria’s Secret Fashion Show a Parigi. Bella Hadid, nel 2017, insieme alla sorella Gigi Hadid, è protagonista delle campagne pubblicitarie di Moschino e Fendi e viene scelta testimonial per la linea di accessori firmata Bulgari. La giovane top model nutre anche una passione per i tatuaggi: minimal e minuscoli.

La sua malattia. La sindrome di Lyme

Bella Hadid ha recentemente dichiarato ed espresso apertamente sui social di soffrire della sindrome di Lyme, che ha ereditato dalla madre. Si tratta di una patologia che prevede sintomi quali artrite, dolori articolari e il mal di testa. A proposito di questa malattia, la mamma Yolanda ha scritto un libro Belive Me e, in occasione della sua uscita, Bella le ha dedicato un post molto toccante. Nel mese di settembre ottiene il record di maggior numero di copertine sulla rivista Vogue in un solo mese. Secondo la classifica della rivista autorevole Forbes è al nono posto tra le modelle più pagate. Auguri Bella!