San Valentino non perdona: 7 idee regalo extra lusso. Da rifarsi gli occhi!

Manca meno di una settimana a San Valentino. Se sei ancora indeciso su ciò che dovresti comprare per l’amore della tua vita, abbiamo messo insieme una lista per la tua felicità. Anche se i fiori potrebbero essere comunque la scelta migliore, abbiamo pensato che qualcosa per cui vale la pena investire sarebbe stato più utile. Di seguito sono riportati di veri e propri pegni d’amore, che dureranno molto tempo dopo che i fiori saranno appassiti.

Tiffany & Co. Freshwater Pearl Necklace in Sterling Silver

Le perle sono senza tempo. Che sia indossato come un braccialetto, un anello o una collana, la scelta di styling è abbondante. Per questo San Valentino, regalale una collana di perle, niente andrà mai storto.

Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra bracelet

L’Alhambra è forse uno dei motivi più riconoscibili del gioielliere francese Van Cleef & Arpels e un simbolo di buona fortuna poiché il design iconico è ispirato al quadrifoglio. Le pietre di corniola sono adornate da un bordo di perline d’oro. Questo pezzo è la versatilità dei comandi degli accessori, che consente uno stile semplice per una giornata informale o una serata formale.

Harry Winston Belle by Harry Winston

Stupisci la tua bella con questo paio di orecchini di diamanti incastonati su platino con cornici di diamanti micropavé.

L’orologiaio svizzero ha reinterpretato il suo iconico modello al quarzo Twenty ~ 4 pronto per la visualizzazione in stile manchette in un nuovo modello in oro rosa con quadrante sunburst color cioccolato. Due file di splendenti diamanti taglio brillante adornano la sua cassa rettangolare e il suo bracciale si adatta perfettamente al polso con la sua chiusura pieghevole. Adatto a donne con uno stile di vita attivo, l’orologio porta bellezza in ogni istante della vita quotidiana.

San Valentino non perdona: idee regalo extra lusso. Da rifarsi gli occhi!

Bvlgari Fiorerer Ring

Fiore significa fiore in italiano e il nome di questo anello è una combinazione di due parole: Fiore e Forever. Per quanto possa sembrare un cliché, sì, questo è un fiore che non appassisce mai e fiorirà per sempre perché è realizzato con oro bianco 18 carati con un diamante centrale e pavé di diamanti,

Chanel Escale À Venise

Rendendo omaggio ai Métiers d’art, Chanel reinventa l’iconico fiore di camelia con cristalli di rocca e oro giallo circondato da diamanti, che ricordano gli specchi veneziani trovati nell’appartamento di Rue Cambon della Madamoiselle. Un anello che ruberà sicuramente degli sguardi.

Hermes Vertige Cœur double ring

I cuori sono onnipresenti durante il giorno di San Valentino, quindi è comunemente visto durante la stagione dell’amore. Ma invece di presentarlo sotto forma di cioccolatini a forma di cuore o qualsiasi altra cosa, Hermès ha creato un doppio anello dal motivo. Il doppio anello Vertige Cœur è semplice, bello e realizzato in oro rosa e tempestato di diamanti. Un’aria di sobria eleganza trasuda da questo pezzo unico ed è anche un modo per professare il tuo amore con discrezione.