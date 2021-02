San Valentino sì, ma con stile. La giacca firmata Jacquemus con cuori di tendenza è un must have irrinunciabile. Il capo è in un fresco cotone grezzo color grano decorato da cuori in rilievo, da indossare in abbinamento ad outfit romantici e bohemien. Imperdibile! Per Jacquemus, il più romantico dei sentimenti umani è un campo di spighe, con cieli azzurri e nuvole sfumate. Per la sua primavera-estate 2021 , il designer guarda all’amore, prendendo esempio da quest’ultimo e dalla bella stagione. Fra i capi della collezione, c’è in particolare una giacca che sintetizza l’ispirazione di Jacquemus, ricoprendosi del simbolo che è per antonomasia la rappresentazione massima dell’innamorato: il cuore.

San Valentino ma con stile: la giacca firmata Jacquemus con cuori di tendenza è un must have irrinunciabile

Tagli estremi, drappeggi fluenti, trasparenze ammiccanti: non ama l’abbigliamento usuale, anzi. Simon Porte Jacquemus, lo dimostra ad ogni stagione con la sua onnivora verve creativa dove spunti e input rappresentano da sempre delle novità all’avanguardia che danno vita altresì a collezioni femminili modernissime e di tendenza. Stilista tra i più apprezzati della sua generazione, Jacquemus si è fatto notare grazie ad un approccio non-convenzionale alla moda. Autodidatta, a soli 19 anni Jacquemus ha interrotto gli studi per fondare il suo marchio a Parigi, in un piccolo atelier di Montmartre. Da allora la sua notorietà e celebrità è divampata, grazie anche alle sue sfilate performance che sono diventate un evento social imperdibile.

La giacca simbolo dell’amore

Jacquemus, attraverso la sua giacca perfetta per San Valentino, cerca di raffigurare in essa la leggerezza, lo slancio leggero a cui è soggetta la passione, rinunciando alle tonalità forti e consistenti del rosso, preferendo un taglio in rilievo che si trasforma in ali color del miglio. Il design della giacca è monopetto e sartoriale, con vestibilità ampia e di foggia maschile evidenziata dalle sue linee dritte, dalla mancanza di sagomatura sul punto vita, con pieghe accennate che sottolineano l’artigianalità della lavorazione. Collo classico e ampio e grandi tasche laterali. Il tessuto è un cotone grezzo. Adatto perlopiù alla bella stagione. Peculiarità? su tutta la superficie della giacca è impossibile non notare (come decorazione) i cuori realizzati al laser che creano un gioco di vuoti e sporgenze, con estremità tridimensionali.

San Valentino di tendenza: i look perfetti da abbinare alla giacca firmata Jacquemus

La giacca firmata Jacquemus si abbina ad esempio ad una semplice bralette in maglia color biscotto e a bermuda gessati nella stessa sfumatura dorata del capospalla, con un sandalo basso dal cinturino alla caviglia. Oppure, per quanto riguarda gli accessori, ad una borsa Chiquito in suede zafferano. Completano il look capelli raccolti, orecchini chandelier. La giacca compare anche in versione da uomo in un completo grigio fumo con pantaloni e doppiopetto, a riprova di quel sentimento, qual è l’amore, che non ha limiti, nemmeno nell’abbigliamento e nella moda.