Charlotte Casiraghi è apparsa raggiante e molto professionale con la giacca nera più vista di sempre ma rivisitata in un modo tutto nuovo. La principessa ha scelto poi di indossare una una semplicissima t-shirt nera senza logo.

Taglio maschile

La giacca nera è un must have nel guardaroba di ogni donna. È uno di quei capi che bisogna sempre avere perché è facile da indossare ma soprattutto da abbinare in modo diverso in base alle occasioni. A confermacelo è stata Charlotte Casiraghi che ha deciso di indossare un modello dal taglio maschile, sotto la giacca ha deciso poi di abbinare, un paio di jeans neri skinny aderentissimi sulla gamba e degli stivaletti neri con tacco. Insomma, non possiamo fare a meno di indossarla, se vogliamo essere al passo con le tendenze Autunno/Inverno 2020.

Come abbinarla

“Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato, come la sensibilità del palato” Coco Chanel

È possibile abbinare la giacca nera non solo per un look semplice da giorno come quella di Charlotte Casiraghi, ma anche per un look impegnativo da sera. Possiamo indossarla con una longuette, magari dello stesso nero, e in quel caso scegliere un modello che valorizzi il punto vita. Oppure un tailleur pantalone magari proprio in pendant, per un look total black. E se per una cena o un party hai scelto un tubino colorato, e non vogliamo andare in giro con le braccia scoperte, una giacca nera è la soluzione migliore.