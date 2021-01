Ognuno ha celebrato la cerimonia di insediamento di Joe Biden dando il proprio meglio. C’è chi ha presenziato con un paio di guanti in lana già diventati trend di stagione (Bernie Sanders, ndr), chi ha cantato urlando un messaggio di integrazione. Poi c’è Rihanna ha celebrato l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca con un post che è diventato immediatamente virale.

A confermare il proprio sostegno al nuovo Presidente degli Stati Uniti ci sono state diverse star mondiali, tra cui Lady Gaga, Jennifer Lopez e Katy Perry. Loro hanno messo le loro incantevoli voci al servizio del mondo intero. Per quanto riguarda Rihanna, invece, ha assistito alla cerimonia di giuramento da lontano. La star ha comunque trovato il modo migliore, pienamente nel suo stile, per far sentire la propria vicinanza alla causa. Alla bellissima Rihanna è bastato un singolo scatto su Instagram per chiarire il proprio punto di vista sull’ex presidente Donald Trump e dimostrare tutto il suo supporto al neo eletto Jon Biden.

Rihanna dice “goodbye” a Trump su Instagram. Ecco la foto virale

Rihanna ha dunque condiviso una foto tratta dal servizio fotografico ideato lo scorso settembre per Harper’s Bazaar. Nella foto la regina del pop viene immortalata con soltanto un paio di collant, un crop top con la scritta “End Racism” (tradotto “stop al razzismo“), occhiali da sole e scarpe col tacco. Con su il suo look essenziale viene immortalata intenta a trascinare via due enormi sacchi della spazzatura con l’intento di liberarsene. Questa la caption di accompagnamento: “I’m just here to help.”, che tradotto vuol dire “Son qui solo per aiutare”. E poi il magnifico hashtag #wediditJoe, tradotto #celabbiamofattaJoe. Il tutto una chiara e lampante metafora contro la vecchia amministrazione. Che dire, lo stile non manca e le risate nemmeno… Brava Riri!