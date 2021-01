Tiffany Trump, tutto sulla figlia di Donald: età, vita sentimentale, lavoro e social

Tiffany Trump è la figlia più giovane di Donald Trump. In questi ultimi giorni abbiamo sentito parlare moltissimo di lei poiché ha annunciato il suo fidanzamento nell’ultimo giorno di carica presidenziale di suo padre. La giovane Trump, sorellastra di Ivanka Trump, si è fidanzata ufficialmente con il miliardario Michael Boulos, martedì 19 gennaio alla Casa Bianca. Ha condiviso una foto di sé stessa e del suo neo fidanzato su Instagram per annunciarne la notizia.

Tiffany Trump, tutto sulla figlia di Donald

Ecco tutto ciò che si deve sapere su Tiffany Trump. Tiffany Trump ha 27 anni ed è l’unica figlia di Donald Trump e della sua seconda moglie, Marla Maples, con cui è stato sposato dal 1993 al 1999. È nata in Florida e cresciuta principalmente da sua madre in California, una volta avvenuta la separazione dei suoi genitori. La giovane Trump ha preso il nome dal designer di gioielli di lusso, Tiffany & Co., dopo che la società ha venduto a suo padre $ 5 milioni di diritti di spazio aereo sopra il suo negozio di New York, per consentirgli di costruire la Trump Tower. Tiffany ha frequentato la Viewpoint School di Calabasas, in California, dove le rette costano più di $ 31.000 all’anno. Dopo aver lasciato la scuola, ha studiato sociologia e studi urbani presso l’Università della Pennsylvania, la stessa università in cui è stata Ivanka Trump, prima di laurearsi nel maggio 2016. Per poi laurearsi recentemente alla Georgetown Law School. In passato, ha lavorato come stagista presso la rivista Vogue, ha sfilato alla New York Fashion Week e si è dilettata in una carriera musicale, pubblicando la canzone intitolata Like A Bird nel 2011.

Dopo questa spolverata alla preziosa figlia dell’ex presidente degli Stati Uniti, passiamo al suo fidanzato-rampollo. Michael Boulos è stato descritto da Vanity Fair come “il fidanzato miliardario di Tiffany Trump” ed è un dirigente d’azienda di appena 23 anni. È nato a Kfaraakka, un villaggio nel nord del Libano, ma è cresciuto a Lagos in Nigeria, dove la sua famiglia possiede un conglomerato multimiliardario. Il padre di Michael Boulos, il dottor Massad Boulos, è responsabile di un gran numero di aziende attive in più di 10 paesi dell’Africa occidentale. Mentre sua madre, Sarah Boulos, ha fondato la Society for the Performing Arts in Nigeria. Quando viveva a Lagos, il fidanzato di Tiffany Trump ha frequentato l’American International School. Per poi trasferirsi a Londra per l’università, indirizzo gestione aziendale alla Regent’s University, a cui è seguito il master in finanza e gestione dei progetti presso la City University. Ad oggi, secondo il suo profilo LinkedIn, Michael Boulos ha tre lavori. È direttore associato di SCOA dal 2016, direttore del Gruppo Fadoul dal 2019 e direttore dello sviluppo aziendale di Royalton Investment dal 2019.

Età, vita sentimentale, lavoro e social

Si dice che Tiffany Trump e il suo fidanzato si siano incontrati a Mykonos in Grecia nel 2017. Ma sono stati fotografati per la prima volta insieme nel settembre 2018 alla sfilata di moda Taoray Wang a New York. Dopo aver presentato il signor Boulos alla sua famiglia a Mar-a-Lago durante il Ringraziamento nel 2018, la coppia ha celebrato il Natale insieme alla Casa Bianca quello stesso anno. Gli altri fratellastri di Tiffany Trump sono cresciuti a New York, sotto i riflettori, fianco a fianco al loro famoso padre. Difatti Tiffany Trump ha confessato di essere cresciuta come una “bambina normale”, lontana da tutta l’attenzione dei media che i suoi fratelli stavano ricevendo. Il figlio maggiore di Donald Trump è Donald Trump Jr, 43 anni, figlio di Ivana Trump, la prima moglie del presidente. Ivanka Trump, 39 anni, è la prima figlia di Donald Trump, sempre con Ivana Trump. Eric Trump, 37 anni, il figlio più giovane del presidente abbia avuto con Ivana Trump. Mentre il figlio più giovane di Donald, nonché unico figlio della sua attuale moglie Melania Trump, è Barron Trump, 14 anni.