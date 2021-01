Jennifer Lopez ha mostrato attraverso dei video sul proprio profilo Instagram i benefici derivati dall’uso dei cosmetici della sua linea di bellezza. Ma come ormai sappiamo bene, i social sono un vero e proprio nido di vespe. Infatti a distanza di pochissimo l’iconica J-Lo è stata sommersa dai suoi soliti trilioni di commenti, tra cui diverse critiche negative. L’accusa? Sempre la stessa, quella di essersi sottoposta a qualche intervento chirurgico o iniezione di botox.

Jennifer Lopez è stata punzecchiata dal botox? Lei risponde così

Il commento a cui Jennifer Lopez ha deciso di rispondere personalmente è il seguente: “Posso solo dire che le sopracciglia e la fronte non si muovono affatto quando parli o quando provi ad esprimerti… hai sicuramente fatto uso di botox. E va tutto bene, sto solo esprimendo il mio parere.” Ma la queen del pop Jennifer Lopez non c’è stata, scegliendo di non farsi cogliere in contropiede e soprattutto rispondendo immediatamente al commento scrivendo: “LOL… È solo la mia faccia! Per la cinquecentesima volta… non ho mai fatto uso di botox o interventi chirurgici. Ti dico solo prendi qualcosa del JLo Beauty e sentiti bella nella tua pelle. Ecco un altro segreto di JLO: prova a passare il tuo tempo essendo più positivo, gentile e costruttivo con gli altri, non passare il tempo a cercare di abbattere gli altri e ti manterrai giovane e bella anche tu. Ti invio amore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Il commento di Jennifer Lopez si è arricchito di hashtag come ‘bellezza dentro e fuori’ ed anche ‘la bellezza non ha una data di scadenza’. Insomma attraverso questo commento ha donato ai suoi follower anche una lezione di vita, e perché no, anche a noi.