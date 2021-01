Quando Kamala Harris diventerà vicepresidente all’Inauguration Day, avrà dalla sua molti primati. Primo fra tutti essere la prima titolare di un ufficio della Casa Bianca ad indossare scarpe da ginnastica Converse mentre svolge i suoi doveri di vicepresidente. Durante un’intervista alla CBS Sunday Morning, Kamala Harris ha parlato del suo amore per le ‘Chucks’, raccontando anche del fatto che suo marito, Doug Emhoff, l’abbia sempre felicemente sostenuta.

“Le Converse sonosolo il mio casual go-to”, ha spiegato Kamala Harris. “Sai, sono cresciuta con le Chucks. Le adoro. Stanno bene.” Doug ha scherzato sul fatto che ne avesse ‘diversi armadi pieni’, “Sta esagerando”, ha risposto Kamala Harris, e che non avesse iniziato a indossare le scarpe durante la campagna elettorale. “Quando l’ho incontrata, erano Chucks e jeans. Quando ha incontrato i bambini”, ha detto. In effetti, la connessione Converse di Kamala l’ha seguita fino alla Casa Bianca, includendo anche la sua copertina di Vogue di febbraio, che è stata rilasciata lo scorso fine settimana.

Per il marito Doug, le sneakers sono un’estensione della personalità ‘con i piedi per terra’ di sua moglie Kamala Harris. “Le persone mi pongono continuamente domande come: ‘Com’è veramente, le piace?’, rispondo sempre quanto sia incredibilmente normale “, ha detto. “Penso che sia davvero un’estensione di ciò che è veramente”. Kamala Harris è una donna di enorme valore e semplicità.

A un evento di lavoro? Converse. A un matrimonio in cravatta nera? Sì, ancora Converse. E se una donna di potere indossa delle scarpe da ginnastica, probabilmente sono sneakers bianche in pelle Kenneth Cole KAM. Kamala Harris si è fatta notare anche per questo: il suo debole per un particolare paio di scarpe, le sneakers Converse Chuck Taylor All-Star.

