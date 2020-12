Sanremo 2021, la lista completa dei Big e delle loro canzoni

“I Big in gara sono il cuore pulsante di una kermesse musicale che – a detta del conduttore e direttore artistico Amadeus – è stata organizzata nel segno della Rinascita”. Sentitissime le parole scelte da Amadeus per descrivere i Big che saranno presenti alla kermesse di Sanremo 2021. E quest’anno saranno veramente Big, ma solo nel nome. Infatti l’età media dei giganti della musica italiana che presenzieranno al Festival è bassa, sono tutti giovanissimi.

La più giovane tra loro la talentosa Madame, 18enne e fenomeno della cultura urban. Insomma, una competizione da record dei primati he vedrà sul palco ben 26 artisti, per la prima volta dal 1988. Qui di seguito la lista completa dei 26 Big che calcheranno il palco di Sanremo 2021, sotto l’attenta ed esperta conduzione di due altrettanti big: Amadeus e Fiorello. Le canzoni presentate dagli artisti spaziano dal rap all’indie, dal pop al pop-rock. Una sorpresa dietro l’altra, questo Sanremo 2021 non smetterà di stupirci e di farsi amare, promettendo di essere il Festival più bello si sempre. Scopriamo insieme Big e canzoni in gara.

Sanremo 2021

Francesco Renga – Quando Trovo Te

Coma_Cose – Fiamme Negli Occhi

Gaia – Cuore Amaro

Irama – La Genesi Del Tuo Colore

Fulminacci – Santa Marinella

Madame – Voce

Willie Peyote – Mai Dire Mai la Locura

Orietta Berti – Quando Ti Sei Innamorato

Ermal Meta – Un Milione di Cose da Dirti

Fasma – Parlami

Arisa – Potevi Fare Di Più

Gio Evan – Arnica

Maneskin – Zitti e Buoni

Malika Ayane – Ti Piaci Così

Aiello – Ora

Max Gazzè – Il Farmacista

Ghemon – Momento Perfetto

La Rappresentante di Lista – Amare

Noemi – Glicine

Random – Torno A Te

Colapesce Dimartino – Musica Leggerissima

Annalisa – Dieci

Bugo – E Invece Sì

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Extraliscio feat Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

Fedez e Francesca Michielin – Chiamami Per Nome