“Vorrei aver inventato i blue jeans: la cosa più spettacolare, più pratica, più comoda e disinvolta. Hanno espressione, modestia, sex appeal, semplicità, tutto ciò che desidero per i miei vestiti” Yves Saint Laurent

Come al solito a donarci lezioni di stile è la cantante Jennifer Lopez. Tra le tendenze Primavera/Estate 2020 ci sono i jeans larghi, la moda riporta l’attenzione su quei modelli in denim che hanno come taglio la gamba larga o a zampa. Ma come possiamo indossarli?

Outfit perfetto

“I jeans rappresentano la democrazia nella moda” Giorgio Armani

Si confermano BIG TREND moda jeans 2020, il modello largo, da indossare con top stretti o semplici t-shirt come fa Jennifer Lopez. Essendo rigorosamente a vita alta, donano a chi ha una vita sottile e fianchi stretti perché tendono anche ad enfatizzare i fianchi. I modelli più moderni sono quelli slavati o strappati, da portare, se vi piace, con un risvolto che lascia scoperta un po’ la caviglia. Se volete stupire con un look da sera, potete indossarli anche una cintura per sottolineare il punto vita e il look finale sarà ancora più sofisticato e glamour.

J.LO mania

“I jeans sono la più grande invenzione di tutti i tempi” Mary Quant

Il capo perfetto di secondo Jennifer Lopez è lui, sua grazia casual, il jeans.I jeans larghi della pop star latina, sono l’esempio di denim rilassato e a portata di tutti i tipi di silhouette: ampi verso l’alto, si chiudono scendendo ma senza costringere il corpo, che è rispettato nelle forme e viene impreziosito da questo capo cult. Sono la tendenza moda da adottare per la Primavera/Estate 2020, allora cosa state aspettando? È arrivato il momento di acquistarne un paio prima che sia troppo tardi.