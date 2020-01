Jennifer Lopez vuole trasferirsi in Italia: il sogno della regina del pop

«Potrei dire che la danza e la musica sono state i miei primi amori, ma recitare è il vero amore della mia vita». È così che Jennifer Lopez, in un’intervista a Vanity Fair, descrive la sua più grande passione, riferendosi al film “Hustlers”, titolo tradotto in italiano “Le ragazze di Wall Street – Business Is Business”, di Lorene Scafaria. Ma Jennifer, di passione, ne ha anche un’altra in cui è impossibile contraddirla e che ci riguarda da vicino!

L’intervistatrice rivolge a Jennifer Lopez una domanda ben precisa, senza mezze misure e davvero interessante: Cosa rimane nella tua lista dei desideri?

Chi non vorrebbe curiosare all’interno dei desideri irrealizzati della mitica J.Lo…

«Quando mi fanno questa domanda è sempre rivolta alla carriera e penso: Oh, sì, ci sono tante cose. Diretto. Ma se stai intendendo la lista dei desideri personali, mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia o dall’altra parte del mondo, a Bali. Trovare un’altra vita che sia un po’ più semplice e genuina e dove andare in bici, comprare il pane, metterlo nel mio cestino, andare a casa e spalmarci la marmellata, e poi mangiarlo, dipingere o sederti su una sedia a dondolo da cui si gode di una splendida vista di un ulivo o di una quercia che si possa annusare. Ho fantasie del genere.»

E chi l’avrebbe mai detto, di solito si pensa che alle star del calibro di Jennifer non manchi proprio niente, e forse in gran parte è così. Ma scavando nel profondo, magari, le piccole cose a cui noi tutti siamo abituati, viste con gli occhi di qualcun altro, potrebbero essere invece grandiosi. Degli sfizi che non sono alla portata di tutti, una libertà che non è scontato avere. Nessuno, però, può avere proprio tutto dalla vita, ma si può sempre sognare, e chissà, forse se anche Jennifer Lopez un giorno potrà avverare questo desiderio, anche noi potremmo ambire al suo lifestyle. No, non è vero, la Lopez non potrà mai passeggiare in bicicletta senza essere inseguita da fan e paparazzi e noi non calcheremo mai i palchi e i set delle più grandi produzioni mondiali. Tocca rassegnarci, Jennifer!