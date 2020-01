Gambe nude anche col gelo? Meghan Markle e altre celebrità, sfidano il freddo e stanno senza calze sempre, anche durante il periodo invernale. in Italia, la tendenza no-calze, vince solo a Milano, secondo alcune fashion blogger come l’amatissima Chiara Ferragni.

Come fare

Sono in molte a chiedersi quali sono i trucchi per non indossare le calze e i collant in inverno, proprio come fanno le celebrities. Vi possiamo confermare che di segreti ce ne sono molti, basta solo qualche piccola accortezza e vedrete che anche voi riuscirete a sopravvivere all’inverno senza indossarle. Ottima scelta per eventi, cerimonie e occasioni formali, indossare la gonna in inverno senza calze purché sia midi o corta e abbinata a stivali alti fino al ginocchio. Un’altra soluzione valida e alternativa, è quella di tagliare le calze fino all’orlo della gonna, ma consiglio più importante, se tenete le estremità al caldo (mani, piedi e testa) tutto il corpo sarà riscaldato e non sentirete affatto freddo.

Spray

Meghan Markle non indossa i collant anche durante la stagione invernale. Secondo alcuni rumours, l’ex Duchessa di Sussex preferisce simularle le calze con uno spray cosmetico, in linea con la sua passione per l’effetto glow. Meghan avrebbe usato uno spray beauty che simula l’effetto del collant, il Vita Liberata Body Blur. Un air stockings a lunga tenuta, idratante, capace di nascondere qualche piccola imperfezione senza però la fastidiosa sensazione di avere qualcosa addosso. La lucentezza è dovuta alle piccole particelle contenute, che riflettono la luce, ma non è tutto, nella parte anteriore delle gambe Meghan aggiunge sempre un highlighter.