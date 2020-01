Meghan e Harry nuova casa di lusso a Vancouver: tutte le foto, il prezzo e la zona esclusiva

La splendida e nuova casa di Harry e Meghan misura 640 metri quadri, ben distribuiti su 4 piani. È composta da cinque bagni, sei camere da letto, una suite per accogliere degnamente gli ospiti, un salotto e un immenso giardino. Si trova nella zona più prestigiosa di West Vancouver e offre una vista mozzafiato, complici le immense vetrate, attraverso l’oceano fino alla skyline della città. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Il Sun si è mostrato ben lieto di ficcare il naso un po’ dappertutto.

Dicevamo che la casa dispone di sei camere da letto e di cinque bagni, distribuiti su quattro piani. Le finestre panoramiche a tutta lunghezza sfruttano al meglio la sua posizione, elevata sulla spiaggia. La privacy, vitale per i reali in fuga, è garantita da cancelli, muri di siepi super curate e pareti da 7 metri che schermano dalla spiaggia nella parte posteriore.

Tutti a Vancouver

Una fonte proveniente da un’agenzia immobiliare canadese, con sede a Vancouver, ha dichiarato: «Meghan ha espresso interesse per questa bella casa. Sarebbe perfetta per lei, Harry e il piccolo Archie. Il quartiere è noto come un paradiso per i ricchi e ha un’atmosfera molto rilassata. Sono sicuro che sarebbero molto felici lì e che sarebbero accolti a braccia aperte. La casa è un vero gioiello di Kitsilano, uno dei quartieri più desiderabili di Vancouver. L’area è particolarmente ricercata da giovani super ricchi e attenti all’immagine. È vicino alla spiaggia di Kitsilano, un posto molto bello in cui fare cose come lo yoga in spiaggia d’estate. Ma soprattutto per Harry e Meghan sarebbe tranquillo, i vicini si rispettano e apprezzano la propria privacy. Si adatterebbero molto bene».

L’enorme residenza di 108 anni giace nel cuore di un agglomerato di altre meravigliose ville soprannominato Miglio D’Oro. Per riuscire a sistemarsi tra queste mura insieme ai cani e al piccolo Archie, Meghan e Harry dovranno sborsare 35,8 milioni di dollari. Una cifra che, sempre secondo il Sun, avrebbe fatto storcere il naso alla regina, già contrariata dalle numerose ristrutturazioni richieste per Frogmore Cottage, la dimora britannica dei duchi del Sussex.