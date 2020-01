Chiara Ferragni è la regina indiscussa del web italiano e non solo, anche stavolta a catturato l’attenzione di tutti indossando quello che (secondo lei) sarà la nuova tendenza primavera/estate 2020. Ma non tutti sembrano aver accettato di buon grado la notizia.

“Mi sono sempre sentita a mio agio con il mio corpo. Ho il seno piccolo ma non me lo rifarei: è troppo comodo andare senza reggiseno. E poi, anche con gli abiti aderenti, non sei mai volgare” Chiara Ferragni

Abbiamo visto Chiara Ferragni negli ultimi post di Instagram, indossare spesso un paio di jeans molto “particolari”. I pantaloni, infatti, sono aperti sui lati ed a tenerli su solo delle catene che li rendono incredibilmente sensuali. Si tratta di un modello firmato EB Denim dal valore di 275 dolllari. Nella prima foto condivisa sui social, l’influencer è in topless e indossa un modello dal lavaggio chiaro, mentre nel secondo post, indossa un modello nero sempre con catena incorporata sui fianchi, ma abbinato ad un semplice maglioncino nero.

Non sono di certo mancati i commenti, sulla nuova tendenza lanciata da Chiara Ferragni: “sei una mamma, dovresti coprirti di più”, “ma le mutande le indossi?”. La risposta dell’influencer non è certo tardata ad arrivare: “Basta zoommare.” Meno delicato e più diretto, invece, un altro commento: “Non ti gratta tutto, senza mutande?” Anche in questo caso, la Ferragni è voluta intervenire personalmente per spiegare la realtà: “Di solito le indosso le mutande.” Commenti negativi a parte, in poche ore l’influencer ha ottenuto quasi 450 mila like e circa 2.500 commenti.