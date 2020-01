Chiara Ferragni al ristorante: bacchettata da Carlotta Ferlito per colpa di tre paccheri

«C’erano più di tre paccheri vero?», ha commentato con ironia la ginnasta Carlotta Ferlito (su Instagram @carlyferly). E Chiara Ferragni in vena di giustificarsi: «Sì, la porzione dei paccheri era divisa tra me e Fede, perché abbiamo preso antipasti e ci siamo tenuti per le mega cotolette che sono il mio piatto preferito lì». Quindi in realtà il piatto conteneva ben 6 paccheri e non 3 come invece sembrava. Inutile sottolineare che la convinzione con cui la Ferragni ha tranquillizzato la Ferlito, non ha fatto altro che incrementare le critiche. Pare però che il popolo di Instagram sia insorto anche nei confronti di Carlotta, facendole notare che con quel commento avesse fatto proprio una figuraccia.

Il prezzo del piatto di pasta? Spulciando sul sito del ristorante, si scopre che quella pietanza costa ben 40 euro, ma pare che ne valga la pena. E noi di Luxgallery non giudichiamo prima di avere assaggiato!

Chiara Ferragni torna a far parlare della sua alimentazione, un’altra foto a tavola che scatena la polemica. Appena un paio di mesi fa l’imprenditrice digitale italiana, prediletta da Forbes e Vogue, più famosa al mondo aveva condiviso con i suoi fan di Instagram una foto in cui, nell’esclusivo Loulou Restaurant di Parigi, si faceva immortalare con un trancio di pizza nel piatto. Una sola fetta. Chiaramente la reazione dei suoi follower non si era fatta attendere: «Chiara ma quello è il pre antipasto dell’antipasto della tua dinner oppure è proprio la tua dinner completa?». Domandava qualcuno sotto lo scatto, inorridito solo all’idea e seguito a ruota da tanti altri commenti simili.

Non è certo la prima volta che le abitudini alimentari della Ferragni finiscono al banco degli imputati. Ricordate il caso della pizza che si autorigenerava? Ovvero che mentre in foto Chiaretta teneva in mano un triangolo di pizza, quella che aveva nel piatto era ancora tutta intera. Beh, nel caso di Parigi si era scoperto che quel micro trancio fosse in realtà parte di una pizza super gourmet al tartufo che sul menù costasse ben 39 euro. Non ci sentiamo di giudicarla, propone sempre delle ottime pietanze!