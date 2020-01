Meghan Markle nuovo look 2020: dai tacchi alle scarpe da trekking è un attimo

Meghan Markle e il principe Harry hanno divorziato dalla Royal Family, e questo è un dato di fatto. Nelle ultime settimane abbiamo indagato sulle varie reazioni dei reali in merito a questa situazione piuttosto scottante. La Regina Elisabetta II si è arrabbiata, Carlo ha minacciato di tagliare i viveri ai Sussex, William si è detto deluso dal fratello minore e Kate ne ha approfittato per sfoggiare un outfit impeccabile. Harry e Meghan?!

Goodbye tacchi

La coppia della révolution sembra non esserne uscita da perdente, anzi! Harry si dice piuttosto soddisfatto della loro ricerca di un’indipendenza economica che esuli dal benessere conferito dalla corona. Tanti progetti sono in ballo, come rivelato dai media britannici, qualche settimane fa il Duca e la Duchessa del Sussex hanno già registrato il loro marchio Sussex Royal su centinaia di prodotti e servizi. Tra cui matite, calze, segnalibri e persino felpe con cappuccio. Meghan Markle, dal canto suo, è stata fotografata durante una passeggiata in un bosco di Vancouver. Città dove si è appoggiata per un po’ e dove pare abbia visitato un centro d’accoglienza per donne che hanno avuto a che fare con la legge. Ad innescare le attenzioni dei media è stato il suo look del tutto inedito. Meghan ha detto bye-bye ai tacchi a spillo, alle (noiosissime) gonne midi ed ai cappottini chic, ora punta tutto sulla praticità. Meghan è stata appunto immortalata con dei leggings neri, una felpa tecnica e delle scarpe da trekking. Un paio di scarpe che non si sarebbe mai sognata di sfoggiare durante gli impegni ufficiali da principessa (menomale). Per fissare bene il tutto ha scelto un cappellino di lana verde militare e ha poi tenuto i capelli legati in una treccia laterale. A passeggio con lei c’era anche il piccolo Archie, trasportato in un marsupio, e i due amati cani Oz e Guy. La Markle è apparsa spensierata e contenta, a dimostrazione del fatto che questo allontanamento dai Windsor la rende realmente soddisfatta. Chissà quanto presto la vedremo invischiata nel mondo dello spettacolo, Meghan, aspettiamo tutti te!