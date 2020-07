Tendenza 2020: sono i vestiti anticaldo la moda dell’estate

I vestiti anticaldo sono la moda dell’estate 2020. I preferiti dal mondo femminile proprio per la loro comodità e versatilità: si abbinano con qualsiasi cosa e sono adatti in ogni occasione, basta saper accostare i giusti accessori. Ed il gioco è fatto! Quando il termometro raggiunge temperature molto elevate, la voglia di vestirsi è poca se non nulla; e si ha il desiderio di indossare qualcosa di fresco e leggero. I vestiti fashion anticaldo sono proprio tutto ciò che fa al caso nostro per realizzare velocemente ogni tipo di look

Vestiti anticaldo: freschi e leggeri

Sbarazzini, colorati oppure glamour. Casual ma anche eleganti, semplici, con stampe o ricamati. I vestiti anticaldo estivi sono realizzati con materiali traspiranti e molto freschi, come ad esempio cotone, seta e lino, sempre protagonista dell’estate. Gli abiti midi, sono più leggeri di quelli lunghi, per questo sono tra i preferiti. I grandi protagonisti dell’estate 2020 sono i t-shirt dress, ovvero le magliette lunghe a maniche corte, che si collocano nella classifica insieme ai vestiti a portafoglio. Inoltre, grande ritorno dei jumpsuit dress, preferendo però le tutine corte, teen più che mai!

Gli abiti a portafoglio tra i favoriti in vista dell’estate 2020

Gli abiti a portafoglio, wrap dress, sono sempre molto indossati quando aumentano le temperature, soprattutto in estate. Must have della bella stagione, possono essere indossati tutto l’anno, in base al modello e ai materiali. Questi abiti hanno una qualità importantissima che li contraddistingue: stanno bene a tutte! Nessuna body shape esclusa. La missione della stilista Diane von Furstenberg è stata proprio questa quando li ha pensati per la prima volta: l’iconico wrap dress è il risultato di un tessuto morbido; che non tiene conto della circonferenza di vita, addome e fianchi, perché è regolabile attraverso dei laccetti.

Le tute corte sono un must have dell’estate

Stile teen e tanta voglia di risultare leggere e sbarazzine. Comode ma soprattutto fresche, le tute corte, rappresentano da sempre un must have di tendenza. Da indossare con qualsiasi cosa e in ogni occasione. Con una scarpa bassa o sandalo di giorno, un tacco in vista di una serata galante. Stampe, laccetti, merletti, ricami: ogni tuta corta ha il suo stile, diversa e versatile in base alla situazione. Abbinabile con molti accessori fashion.

Infine i t-shirt dress per un look basic e alla moda

La moda dei vestiti anticaldo vede i t-shirt dress tra i primi posti

I vestiti maglietta, o meglio i t-shirt dress, ovvero le magliette lunghe a maniche corte, sono un must have imperdibile per l’estate 2020. Comode e sempre di tendenza, sono abbinabili con qualsiasi cosa. Possono essere usate come mini abiti, o abbinate a pantaloni e gonne. In fondo, in qualsiasi guardaroba femminile che si rispetti, sono presenti maglie di cotone basic o over-size. Per un look casual di giorno, più sexy la sera. Outfit sempre trendy anche se le maglie risultino apparentemente minimal e pulite.

Quale vestito anticaldo aggiungereste al vostro guardaroba? Per rimanere comode e fresche in vista del caldo torrido di questi giorni, basta solo scegliere il look e modello più adatto a Voi! Buono shopping!