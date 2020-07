Moda 2020: i sandali bassi sono un must have dell’estate

Sandali bassi. Comodi ed adatti in ogni occasione. Esistono diversi modelli, grazie ai quali, possiamo sbizzarrirci e variare il nostro look estivo. Dalle classiche ciabattine, o mules flat, fino ai sandali infradito con e senza lacci; senza dimenticare le espadrillas, protagoniste da sempre della calda stagione, e tornate come must have dell’estate 2020.

Sandali bassi: che passione!

I sandali bassi da donna sono essenziali per i look estivi, soprattutto per quanto riguarda la moda giorno. Permettono di rimanere comode, senza il fastidio dei tacchi che talvolta massacrano i nostri piedi. Detto ciò, è indispensabile avere una bella pedicure, dato che attraverso queste scarpe è possibile sfoggiarla e valorizzarla al meglio.

I modelli da scegliere per l’estate 2020

I modelli più richiesti per l’estate 2020? Tra le flat shoes più quotate ci sono sicuramente le ciabattine, non solo quelle in gomma ma vere e proprie calzature in pelle. Ci sono poi i modelli infradito senza dimenticare le amatissime espadrillas rasoterra o con zeppa, come la regina della moda Kate Middleton ama indossare.

Le ciabatte Birkenstock sono tra i trend dell’estate

Tra le varie proposte ci sono le ciabatte Birkenstock, in particolar modo il modello Arizona. Il sandalo con le due fasce in pelle abbellite da fibbie maxi, per consentire di regolare la calzatura in base al proprio collo del piede. Abbinarle è molto semplice, stanno bene con ogni cosa, purché non li indossiate con un elegantissimo vestito da sera o da cerimonia.

Tra i sandali bassi da non farsi scappare, ci sono i sandaletti metallizzati e animalier, quelli scintillanti e luminosi grazie alle decorazioni metalliche.

Le ciabatte rasoterra, tra i sandali bassi più alla moda

Semplici e comode, caratterizzate da una suola lineare e una fascetta sulla parte superiore. Sono le ciabatte rasoterra, di diversi colori e modelli, must have dell’estate 2020.

Le espadrillas non possono mancare nel proprio guardaroba

Sono indubbiamente le scarpe che rievocano la bella stagione e le vacanze.

Non solo tema vacanze, queste scarpe, sono perfette come sandali bassi e in occasioni anche più mondane e street style. Non solo modelli a zeppa ( le preferite della Duchessa di Cambridge Kate Middleton), esistono anche numerosissime espadrillas basse, comode e glamour, perfette per tantissimi outfit. Tra i vari modelli troviamo quelle con fascia davanti e cinturino che avvolge il tallone.

Importantissime le espadrillas alla schiava, must have di quest’anno. Adorabili con i laccetti che si possono incrociare per tutta la caviglia e polpaccio.

Modelli infradito tra i più desiderati

I modelli infradito, come sandali bassi, sono i più richiesti del mercato da sempre. La caratteristica di queste calzature è la t-bar che separa l’alluce dal resto delle dita e che solca il collo fino a ricongiungersi con un’altra fascia orizzontale, che blocca la pianta alla suola.

Altre proposte di sandali bassi

A queste proposte conosciute e rivisitate per la moda 2020, si alternano anche dei sandali infradito ad anello. Classiche ciabattine, ma la fascia è posizionata al centro mentre l’anello avvolge solo l’alluce.

Adesso sbizzarritevi ed esercitate la vostra creatività con gli abbinamenti estate 2020.