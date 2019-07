Ispiratevi ai look dei reali e questa estate scegliete le espadrillas con la zeppa, l’ultima moda sfoggiata anche da Kate Middleton! Sin dalla prima apparizione pubblica Kate Middleton si è confermata come un’icona di stile e con i suoi look è riuscita ad ispirare le fashion addicted di tutto il mondo: ecco che vi presentiamo le espadrillas con la zeppa, il capo glamour e comodo per eccellenza. Originariamente nate come calzature per la popolazione più povera dei paesi sudamericani, le zeppe in corda negli ultimi anni sono diventate delle calzature passe-partout.

Le espadrillas con la zeppa di Kate Middleton. È stata la prima tra i reali ad aver indossato anche per le occasioni pubbliche le espadrillas con la zeppa e in molti dei suoi look questa calzatura sembra proprio essere la protagonista: addirittura per la presentazione di George, pochi giorni dopo la sua nascita, la neo mamma ha indossato queste scarpe sotto ad un abitino azzurro a pois bianchi. Tra i brand che preferisce c’è il marchio londinese L.K. Bennet che ogni anno presenta diversi modelli tra cui scegliere.

Kate Middleton è economica

Tra i preferiti dalla Duchessa di Cambridge ci sono le espadrillas con la zeppa in corda di altezza media e i lacci che si legano intorno alla caviglia. Molto glamour e femminile, sia sotto i jeans che sotto un abito midi. Se anche voi volete copiare il look di Kate Middleton, sul sito ufficiale del brand trovate anche tutti gli altri modelli disponibili con prezzi che vanno dai 95 alle 200 sterline.

Molto simili ma con il tacco in corda di solito un po’ più alto, anche le calzature di Castañer, con prezzi dai 100 ai 200 euro, come si vede dal sito ufficiale. Questo modello lo abbiamo visto più volte ai piedi della Duchessa ed anche in occasione del torneo Royal Charity Polo Day 2019 Kate Middleton le ha indossate sotto ad un abitino rosa morbido fino alla caviglia e con il punto vita stretto da un cinturino della stessa fantasia dell’abito.