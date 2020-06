Le espadrillas non tramontano mai! E anche quest’anno, ritornano in diverse versioni. Comode, colorate, pratiche e adatte in ogni occasione, queste scarpe; sono anche le preferite delle Royal internazionali, tanto che Letizia di Spagna ha copiato l’espadrillas con la zeppa, dalla splendida Kate Middleton, sempre al passo con le nuove tendenze.

Le espadillas con la zeppa sono le scarpe più amate delle Royals internazionali

Letizia di Spagna regina del low-cost e del riciclo: look con abito e espadrillas

Letizia di Spagna non ha rivali quando si parla di low-cost, tanto da aver battuto addirittura la “rivale” Kate Middleton. immancabili nei suoi look le espadrillas con la zeppa “già viste”.

In corda, eleganti, bianche, eleganti o con plateau: si declinano in tante varianti diverse e tutte super trendy i sandali con zeppa più belli da indossare in estate. Sono molto pratici e si prestano alla costruzione di outfit casual, in città così come in vacanza in una località di mare, e anche di look eleganti ma informali.

La Duchessa di Cambridge,Kate Middleton è la promotrice assoluta di questa scarpa: elegante, comoda, da abbinare con qualsiasi abito basic. Grazie alle Royals, le espadrillas, sono diventate un modello must-have della primavera/estate anche in questo 2020, visto che il trend dei capi di paglia è già diventato super gettonato. Anche per l’uomo, come ci dimostra la collezione scarpe di Ermenegildo Zegna.

Le espadrillas sono le calzature più iconiche della stagione estiva

Che siano basse o alte, queste scarpe sono ideali tanto per la spiaggia quanto per la città. Ideali per ogni occasione e stile.

Figlie di una tradizione lontana

Le scarpe con la suola in corda e la tomaia in tela di yuta o cotone sono nate nelle zone rurali della Spagna e diventate celebri negli anni Settanta ai piedi degli hippy. Nella penisola Iberica le espadrillas sono conosciuti come “espardenyes”, prodotte nella regione della Catalogna e anche nel mezzo dei Pirenei francesi. Scarpe simile alle espadrillas sono state scoperte in una grotta spagnola e risalgono a 4.000 anni fa.

Le espadrillas: tendenza dell’estate 2020

La tua collezione di scarpe estive non può dirsi completa senza che tu abbia (almeno!) un paio di espadrillas di paglia. Queste scarpe hanno una suola leggermente rialzata e la trama paglia intrecciata fa 100% estate: perfette da abbinare con una maxi bag e un cappello a tesa extra larga (ovviamente tutto di paglia) per le nostre passeggiate al mare o in città.