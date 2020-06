Moda 2020: sono i vestiti midi la tendenza dell’estate

Vestiti midi e Moda 2020: è questa la vera tendenza dell’estate in quanto capi passepartout. Con la loro lunghezza intermedia, sono, infatti, perfetti sia per le occasioni informali che per quelle più eleganti. Adatti per ogni occasione e soprattutto comodi all’indosso.

Vestiti midi: la nuova tendenza dell’estate 2020

Le tendenze della Primavera Estate 2020 puntano su stili diversi, alcuni più sofisticati e bon ton, altri più romantici, o, persino, seducenti. La palette di colori accoglie toni delicati come l’azzurro e il giallo paglierino, ma anche l’acceso corallo. Non mancano le stampe, che irrompono nel mondo floreale e in quello marino. I materiali esplorano tutte le ‘consistenze’ possibili: si va dall’impalpabile chiffon alla rigida paglia: tutto è concesso. Questa stagione i vestiti midi si indossano sia con scarpe flat che con i tacchi alti: pump, mule, stivali e chunky sandals sono le calzature da abbinare.

In midi dress we trust!

Vestiti midi sempre di moda

La bella stagione porta sempre con sé il desiderio di cambiamento, di vitalità e colori: abbandoniamo le tonalità scure ed invernali per farci trasportare da tinte pastello, stampe colorate e tessuti delicati. E per rinnovare il guardaroba ma, allo stesso tempo, essere in linea con i diktat della moda di stagione, è importante fare una selezione delle tendenze più in linea con il nostro stile e dei capi must have secondo la moda primavera estate 2020.

Vestiti midi sempre eleganti e femminili

Eleganti e femminili, gli abiti midi sono sempre una buona idea: super chic nella vita di tutti i giorni, dal mattino alla sera. Vestiti che arrivano al ginocchio, comodi e soprattutto non eccessivamente aderenti, lasciando libera la silhouette di ondeggiare.

Qui di seguito qualche esempio di vestiti midi di tendenza che potete copiare per avere un look impeccabile:

Vestiti midi di tendenza per l’estate 2020

Maniche puffy

Gli abiti midi con maniche a palloncino sono il must-have assoluto di stagione. Spuntano su ogni tipo di silhouette con la loro aura sognante e girlish.

Eleganza borghese

Eleganti sì, ma con quella femminilità affascinante, sofisticata e misteriosa ‘bourgeoisie chic’, come negli Anni 70.

Paglia all over

Non solo regina degli accessori estivi, la paglia diventa protagonista anche sui midi dress, su silhouette Fifties.

See-through

Trasparenze: per essere sexy e cool come una it girl, ma con un abito super chic che arriva e supera il ginocchio.

Wrap Dress

Un grande classico che in versione midi acquista eleganza e raffinatezza.

Spalle scoperte

Perfetti sia di giorno, per passeggiare vicino al mare, che di sera, in versione glamour.

Scollo profondo

Lunghi e seducenti scolli a V tagliano abiti impalpabili dal taglio morbido.