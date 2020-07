Tendenza 2020: Le sneakers sono un must have per la moda dell’estate

Le sneakers, o comunemente chiamate “scarpe da ginnastica”; sono un must have tutto l’anno. Ad oggi, sono considerate scarpe molto versatili e (a differenza di quello che si pensi) seducenti e femminili. Non si può far a meno di sfoggiare nel proprio guardaroba diversi modelli di “tennis shoes”. Comode e adatte oramai in ogni occasione; sono tra le tipologie di scarpe più richieste. Soprattutto in vista di questa calda estate. Look non solo sportivi ma svincolati anche da outfit super femminili, le sneakers più amate, colorate, di tendenza e da abbinare con creatività e fantasia sono sempre loro: le irrinunciabili All Star. Sempre in cima al podio dei pezzi trend del momento.

Le sneakers più amate in vista dell’estate 2020

Stile, colore, stampe e nuove fantasie: queste sono le nuove sneakers. Oltre alle già citate All Star, tra i modelli in trend per questa calda estate troviamo le classiche Stan Smith ( rigorosamente total white), le Superga in tela, un classico, a cui si aggiunge una nuovissima suola o l’ibrido tra sandalo e snakers proposto da Nike. Anche Adidas ha creato modelli interessanti (Pharrell Williams Superstar), in una rivisitazione con particolari patchwork, ricami e la scritta “Human Race” . Citazioni californiane, suole e rivestimenti trasparenti o meglio futuristici. E non solo: ci sono maxi loghi, per chi non si accontenta e preferisce esagerare. Infine troviamo le Onitsuka Tiger e le classiche Prada super-chic. Ad ognuno il proprio modello da sfoggiare con stile: che sia sportivo o elegante. A voi la scelta!

I modelli più cool del momento

Le sneakers adatte per ogni stile

I modelli più desiderati e desiderabili li abbiamo già citati sopra, ma non possiamo non elencare tra quest’ultimi; le imperdibili Vans. Sneakers con Stampa paisley e suola decorata. Femminili e super cool. Da abbinare con look casual e basic. Louis Vuitton propone anch’esso una sneaker elegante e super chic, da indossare con eleganza e stile; anche in occasioni galanti. In pelle bianca con stampa motivo monocolore sfumata, caratterizzata da finiture in pelle colorata sul retro e la firma Louis Vuitton sulla suola. Immancabile nel proprio guardaroba. Il modello proposto dalla maison francese per eccellenza Balmain è la sneaker BBold ( un pezzo per veri intenditori fashionisti). Un vero incanto di design e moda, con suola ammortizzata, particolari futuristici e “multicolor”.