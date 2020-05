Da anni immemori spopola la moda di cambiare vestito al proprio cellulare, fin dai primi anni 2000, quando modificare la cover al nostro Nokia 3310 ci faceva sentire estremamente creativi e glam. Bene, siamo arrivati al 2020 e egli ultimi anni sono state ideate tra le cover più disparate per vestire il nostro amato smartphone. Da quelle iper ingombranti di Jeremy Scott per Moschino finendo con quelle basic ed essential prodotte dalla Apple. Adesso però a far da padrone non sono più le cover per smartphone, un po’ smorzato il mood di abbinarle all’outfit o di variarle a seconda dell’umore. I cari vecchi vestitini per smartphone sono stati sostituiti da quelle che sembrano delle vere e proprie mini-micro borsettinne very cute, e che invece sono utilissimi porta AirPods.

Le mini cuffie bluetooth sono state un passo importantissimo della tecnologia, ci hanno liberato dalla croce delle mille opzioni di groviglio offertaci dai fili delle cuffie old school.

Sbrogliare era diventata ormai un’arte simpatica a nessuno, i fili che si annerivano o sfaldavano dopo un po’, ancora meno. Pucciosissime custodie per le nostre AirPods.

Un unico grande contro delle AirPods è sicuramente la capacità camaleontica insita in esse. Piccoline e pucciosine sono in grado di nascondersi in ogni anfratto e di sparire nell’etere come se mai fossero state acquistate. Ed è così che quando stiamo per uscire di casa la mattina, in preda alla frenesia settimanale, non le troviamo più.

Ma no problem, perché la moda è fatta appositamente per crearci dei bisogni che altrimenti non sapremmo nemmeno di avere. Ecco dunque aprirsi innanzi a noi una molteplicità di scelte, tutte graziosissime e super costose, frutto di profondi studi di design delle maggiori Maison mondiali. I piccoli mini scrigni sono contornati da ganci e cordini, e ovviamente sono iper grigffati.

Una casina degna delle nostre AirPoids, che comunque poco non costano. In questo modo non saremo più in grado di smarrirli e se cadranno per terra non subiranno danni irreparabili. Se siete un po’ sfortunelli magari li smarrirete comunque e se avrete acquistato la custodia di Prada piangerete il doppio.