Estate 2020 vestite di bianco: il total white è il più amato e di tendenza

Il total white ritorna sempre e inesorabile. Uno dei colori preferiti da tutti gli appassionati modaioli in campo fashion. Gli abbinamenti, sono versatili e si adattano ad ogni tipologia di outfit che poi si andrà ad indossare. Il bianco è il colore della purezza e della leggerezza, perfetto in vista dell’estate 2020. Non serve l’occasione tanto attesa ( da molte) del matrimonio perfetto per indossare un outfit total white dalla testa ai piedi. Con le giuste conoscenze anche in campo accessori si possono realizzare dei look di tendenza, candidi e freschi. Bianco è il colore delle calde giornate estive, quando non si ha molta voglia di vestirsi e si preferiscono colori chiari e delicati.

Il bianco è il colore dell’estate 2020

Estate di bianco vestite, e non stiamo parlando di un wedding event. Il matrimonio può anche attendere per un pò. Invece, il look total white, torna con prepotenza non solo per le cerimonie, ma anche per quanto riguarda lo street style e gli abiti basic/casual. Vestiti adatti per ogni occasione, senza riserve. Per essere sempre perfette e luminose con il proprio outfit rigorosamente bianco.

Gli abiti rigorosamente total white di tendenza moda 2020

Vestiti belli e minimal, per un look casual-chic, da proporre in situazioni galanti ed importanti come semplici e quotidiane (la classica passeggiata sul lungo mare d’estate). L’abito bianco minimal, può essere utilizzato anche in occasione di un matrimonio (come ci insegna la top model Vittoria Ceretti che l’ha indossato con immensa grazia e raffinatezza). Stiamo parlando del vestito più trend del momento; in cotone di Jacquemus.

Il total white conquista tutti e qualsiasi outfit

Uno dei must have imperdibili dell’estate 2020? Il crop top, come quello di Vicolo. Immancabile nel proprio guardaroba. Inoltre, di tendenza beachwear, il trikini, completamente bianco firmato Calzedonia con oblò in bambù. In tema borse, la più desiderata e quotata è la mini-bag bianca di Chanel. Un must have assoluto, specialmente se vintage e super ricercata e curata in ogni minimo dettaglio.

L’irresistibile blazer dress di Manila Grace, La giacca modello sahariana di Luisa Spagnoli, Il completo in sangallo di MVP Wardrobe, e tantissimi altri brand hanno optato in vista di questa calda estate 2020 per il bianco, colore amatissimo e che non passa veramente mai di moda come il nero. Una nuance abbinabile con qualsiasi cosa ed intramontabile nel tempo. Detto ciò, tocca a Voi adesso sbizzarrirvi a suon di shopping a tinte total white! Per scegliere il look più adatto alla vostra silhouette, rigorosamente bianco….