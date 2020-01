Elisabetta Canalis costume moda 2020: lo indossa intero e bianco in vacanza alle Bahamas

Elisabetta Canalis è alle Bahamas e ci tiene a farci mangiare i gomiti, mentre ci fuoriescono dal naso un paio di amabili stalattiti. La settimana scorsa avevamo lasciato la bella Eli alla Fortezza da Basso a Firenze, per l’evento Pitti Immagine Uomo 97. Ma il Pitti, Firenze e il clima italiano sono solo un ricordo lontano per la Canalis, che ha postato da poco su Instagram uno scatto di sé stessa tutta insabbiata su una spiaggia delle Bahamas.

Elisabetta detta moda

Ed è subito costumi-moda 2020, grazie ad Elisabetta. Che se non fosse per il fatto che stiamo ancora cercando di smaltire le feste, con annesso il pesante parentado, la ringrazieremmo davvero. Comunque, the show must go on cantava qualcuno, possiamo giungere alla conclusione che, dopo aver visto le proposte di Paola Turani e Ashley Graham , i costumi interi sono qui. Di nuovo. Sono tornati, o meglio, non se ne sono mai andati, sono qui per restare. nel caso della Canalis è semplicissimo, bianco, iper sgambato e scollato sulla schiena, morbido sul davanti. Che ne pensate?

Ricordiamo anche una Elisabetta vestita presso lo stand Pollini, la settimana scorsa. Elisabetta si sente soddisfatta della sua nuova vita in un altro continente (vive in California, ndr) e in un intervista per Elle conferma la sicurezza in sé stessa ormai raggiunta. «Indossate solo ciò che vi fa stare bene e vi fa sentire a vostro agio. A volte vedo alcune mie colleghe sui red carpet che, pur di sponsorizzare un brand, indossano abiti che non le rappresentano. Per cui meglio un look meno appariscente ma che magari sta meglio come linea, come colori e in cui sentirsi sé stesse, piuttosto che puntare su un abito di tendenza che però spesso lascia il tempo che trova, dopo una stagione non va più e magari tra 10 anni guardi le tue foto e ti chiedi perché mai ti vestivi in quel modo assurdo: è bruttissimo non riconoscersi».

