Ashley Graham incinta e in bikini per Swimsuit For All 2020: i costumi per donne curvy

La quinta collezione di Ashley Graham per Swimsuits For All celebra una fantastica gamma di nuovi bikini e pezzi unici. Ma attenzione, nel frattempo celebra anche il pancione di Ashley! La modella ha posato per l’ultima collezione di capsule Resort ’20 che mostra tutto il suo essere radiosa grazie alla nuova vita che porta in grembo. La Graham, già solita mandare messaggi di positività in giro per il web, anche stavolta non si è risparmiata. Leggiamo insieme il power message che Ashley ha voluto dedicare alle donne!

Questo l’appello che ha rivolto alle donne: «La mia parte preferita del design di questa collezione di costumi da bagno è stata esplorare nuovi stili e vestibilità durante la gravidanza. Ho creato molti stili stringati e scollature profonde, chi dice che non puoi essere sexy durante la gravidanza?!».

Una cosa di cui possiamo essere certi è che Ashley Graham è sempre sincera. Esente da filtri e ritocchi sul suo account Instagram, anche pubblicando le foto in gravidanza negli ultimi mesi. Nonostante l’imminente nascita, Ashley non si è risparmiata, ha partecipato ad eventi, calcato passerelle e posato per la copertina di Vogue; quella per Swimswuits For All però è l’unica campagna pubblicitaria a cui ha scelto di dedicarsi. Una collezione frizzante, una serie di bikini cut-out e a un pezzo, stampati con pattern a fiori e strisce arcobaleno, e altri nuovi stili bohémien.

Swimsuits for All dalla parte di tutte le donne

Nel tentativo di assecondare le curve, pur restando fedele a design divertenti e freschi, Swimsuits for All ha trovato il modo di creare look alla moda che tutte le donne possano sentirsi entusiaste di indossare. In linea con la self confidence della Graham, stagione dopo stagione, ogni costume della linea riflette le tendenze più calde ed in voga proposte in passerella. Senza riserve e privazioni di alcuna sorta. Curvy è solo uno fra i tanti aggettivi che possiamo usare riferendoci ad un corpo. È solo una parola che di per sé non ha una connotazione positiva o negativa e sta a noi interpretarla, come tutte le parole.

È per questo che con Swimsuits for All si passa da un semplice costume intero in neoprene sfiancato, ad un bikini unico nel suo genere con oltre 500 cristalli Swarovski originali (collezione 2019). Per finire con un bikini allacciato al collo e con i (tanto temuti, ma in questo caso non stringono) laccetti sullo slip. Questa collezione è tutt’altro che noiosa e abbraccia un insieme di stili senza paura alcuna, anzi, rendendoli lusinghieri per tutte le donne curvy o in dolce attesa, come Ashley, e fornendo loro un corollario di scelte che prima risultavano accessibili solo alle skinny.