Ashley Graham: «Gravidanza e palestra? Non mi spaventano!»

Ashley Graham è una ragazza curvy certificata in tutti i frangenti della sua vita, e questo include i suoi allenamenti. La modella 31enne ha recentemente condiviso uno snippet della sua routine prenatale di fitness, noi pigri troviamo che sia decisamente intensa. Una grande forza di volontà che non viene spazzata via, nonostante spetti il suo primo figlio con il marito Justin Ervin.

Ashley Graham ed il suo allenamento

Lunedì, Ashley ha pubblicato un video Instagram di se stessa che remava verticalmente con la didascalia, “È uno stile di vita”. La sua allenatrice, Kira Stokes, ha fornito ulteriori approfondimenti sulla sua sessione in palestra con una serie di clip sulla sua storia su Instagram. Ashley sembrava affrontare un allenamento per tutto il corpo con vari esercizi, tra cui tiri di cavi, squat ponderati e step. Accidenti, non è uno scherzo allora, niente è impossibile se si sconfigge la pigrizia! E’ Ashley Graham la modella body-positive per eccellenza, ed è appena rincasata da una collezione by Swimsuits for All. Il brand con cui la Graham ha iniziato a collaborare dal 2015 e che come sempre stravolge il gioco ed offusca i soliti noiosi canoni del fashion system.

Ad esempio il primo spot di Swimsuits for All in cui Ashley è stata ingaggiata, la vede sdraiata a bordo piscina mentre si crogiola al sole in un bikini a rete. Ed un ragazzo alle sue spalle, dopo averla vista, cade in acqua completamente vestito. Una campagna creata su una story-telling che l’ha resa iconica. Oltre che la prima modella plus size ad apparire sulla copertina di un numero di Sports Illustrated Swimsuit. «Da lì si sono resi conto che dovevano fare una linea di costumi da bagno con me perché la linea che ho sponsorizzato ha avuto tanto successo». Afferma trionfante Ashley. Curvy è solo uno fra i tanti aggettivi che possiamo usare riferendoci ad un corpo. È solo una parola che di per sé non ha una connotazione positiva o negativa e sta a noi interpretarla, come tutte le parole.