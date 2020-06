Vittoria Ceretti si è sposata in gran segreto! Nessuno era a conoscenza che la top model nota a livello mondiale avrebbe fatto il grande passo. E invece ci ha lasciati senza parole, bella come il sole, ha reso nota la lieta notizia tramite alcuni scatti postati su Instagram. Vittoria Ceretti si è sposata a Ibiza con il Matteo Milleri, che di professione fa il dj. E mentre il loro matrimonio è rimasto celato fino al fatidico sì, ora che è passata qualche settimana, è la Ceretti stessa a dare la favolosa notizia tramite Instagram. (Continua dopo le foto)

Classe 1998, la bellissima modella ha sposato il suo principe azzurro che di professione fa il dj ed è co-fondatore del duo Tale of Us, dal 2009. La giovane coppia ha scelto come location delle nozze un piccolo villaggio a Ibiza. Es Cubells, per essere precisi, un piccolo villaggio situato nella zona sud-ovest dell’isola. Si sono giurati amore eterno il primo di giugno, ma la Ceretti ha postato solo ora i romantici scatti, quindi la romantica notizia è stata resa nota da pochissimo. Matteo e Vittoria fanno coppia fissa dai primi mesi del 2020, almeno questo è quello che si chiacchiera in giro. La loro storia è succeduta alla rottura di Vittoria Ceretti con ex Tony Effe della Dark Polo Gang. (Continua dopo le foto)

Abito, makeup e acconciatura

Lei sembra un’eterea visione e il suo abito è bianco, semplice, di Jacquemus. Vittoria è contenta mentre bacia e stringe a sé il marito Matteo. Tra i primi utenti di Instagram a commentare il post condiviso dalla modella c’è Chiara Ferragni che porge immediatamente gli auguri ai neo-sposi. “01.06.2020 From this day forward” scrive Vittoria Ceretti come didascalia della piccola galleria di foto condivise con i suoi 827Mila follower. Dagli scatti si coglie appieno la bellezza semplice di Vittoria, risulta praticamente non essere truccata. L’abito, firmato Jacquemus, è lungo, bianco e di un candore unico, il velo che le incornicia il viso che le conferisce quel tocco romantico in più. I capelli sono liberi di accarezzarle le spalle: sciolti e lisci.