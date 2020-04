La Tata Francesca, interpretata da Fran Drescher è una delle famose sit-com degli anni ‘80/’90, ma non tutti sanno che, l’attrice è stata vestita nel corso di tutte le puntate dagli stilisti più famosi: da Dolce & Gabbana a Moschino, ecco gli outfits più belli che hanno fatto tendenza e che ancora oggi vorremo indossare.

La passione per la moda

Possiamo affermare che la Tata Francesca ha anticipato quelle che sono le tendenze attuali, ricordiamo che nel corso della serie televisiva, per sei stagioni (1993 al 1999) i più grandi stilisti internazionali l’hanno vestita. Da Dolce & Gabbana a Versace, Anna Sui, Missoni, Moschino a Todd Oldham. Abiti super alla moda che hanno fatto sognare il pubblico femminile e non solo. Ricordare tutti questi dettagli su una serie andata in onda più di vent’anni fa sarebbe impossibile però senza @whatfranwore, il profilo Instagram che documenta tutti gli incredibili outfit di Tata Francesca, andando a scovare il designer di ciascun capo e spesso affiancando alcuni screenshot degli episodi a foto di sfilata dello stesso abito. Come per ogni icona di stile nei film e nelle serie TV, c’è sempre qualcuno dietro le quinte che è l’architetto di quei look leggendari. Nel caso di Francesca Cacace, quel qualcuno è Brenda Cooper, una costumista inglese che ha dato vita ai vestiti fenomenali dei personaggi de La Tata. Alcune delle tendenze anni ’90 della tata sono riproposte ancora oggi in passerella dagli stilisti.

Reunion del cast

“È una Performance Pandemica che succederà una volta nella vita dei nostri fan, in tutto il mondo, che attualmente si stressano in isolamento e che potrebbe servire a tirare su di morale! Di certo ha dato a ognuno di noi un po’ di sollievo e speriamo che lo faccia anche per voi.” Fran Drescher

L’attrice ha annunciato su Twitter un’inaspettata reunion del cast della Tata, per aiutare i fan a superare con più leggerezza l’emergenza Coronavirus.