Kate Middleton total look Dolce&Gabbana per una visita all’ospedale pediatrico

Oggi la Duchessa di Cambridge è rimasta bloccata in una sessione di arts and crafts durante una visita all’ospedale pediatrico Evelina di Londra. Kate, era impeccabilmente vestita con una giacca e una gonna Dolce & Gabbana. Ha indossato questo ensemble per la prima volta ad un fidanzamento, a febbraio dell’anno scorso. Questa volta, però, la Duchessa ha superato sé stessa, vi ha abbinato décolleté con tacco nero da £ 355 di Gianvito Rossi e i suoi orecchini Mappin & Webb. Si è poi prestata a posare per le foto istantanee di Instax e ha aiutato a ritagliare delle simpatiche formine di carta con i giovani pazienti e le loro famiglie.

La reale ha anche ricevuto una “corona di stracci” fatta a mano da Luke Wheeler-Waddison, 10 anni, e dalla sua sorellina Savannah, quattro anni, che ha promesso di sistemare nella stanza della figlia Charlotte. Noi non siamo sicuri che ciò accadrà davvero, ma il beneficio del dubbio, a Kate, glielo lasciamo! «Wow! È così adorabile. A Charlotte piacerà molto» ha esclamato la Duchessa di fronte al presente, non appena saputo che i due fratellini avessero impiegato tra le tre e le quattro ore per confezionarlo. Una delle storie più toccanti di cui siamo venuti a conoscenza è quella del giovane Luke, un ragazzino affetto da una malattia cronica.

Kate ha posato felicemente per una foto scattata da Luke con una macchina fotografica Instax a stampa istantanea. Il giovane Luke è stato operato per la prima volta per una malattia cardiaca congenita al suddetto ospedale quando aveva solo cinque giorni. La Duchessa, che è patrona dell’ospedale, era anche lì nella sua veste di mecenate della National Portrait Gallery (NPG). Associazione che organizza seminari di arte creativa per giovani pazienti negli ospedali di Londra. Il NPG offre a ogni bambino che riceve cure in ospedale un libro gratuito, Playful Portraits, per incoraggiarlo a trascorrere creativamente il tempo in reparto.

Il National Portrait Gallery ospita anche artisti, per seminari regolari, all’ Evelina, Great Ormond Street, Newham University Hospital e The Royal London. La Duchessa ha imparato molto da questa esperienza, semplicemente guardando come una degli artisti, Jessica Rosenfield, istruisse i bambini. Chiacchierando con l’artista Jessica, Kate ha osservato: «È meraviglioso vedere cosa aggiunge la terapia artistica. Essere in grado di dipingere, disegnare, essere in grado di raccontare la tua storia». E brava Kate!