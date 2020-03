“Infondendo calma, fiducia e un senso di connessione, questa intramontabile tonalità di blu mette in evidenza il nostro desiderio di una base stabile e affidabile da cui partire mentre ci apprestiamo a varcare la soglia di una nuova era.” Pantone

PANTONE 19-4052 Classic Blue è elegante nella sua semplicità, il colore dell’anno che non potrà mancare nel guardaroba Primavera/Estate 2020. Non dimentichiamoci però, delle altre sfumature che non possiamo fare a meno di indossare, se siamo delle vere fashion victims.

Lime

Un altro colore che non potrà mancare assolutamente nel nostro guardaroba è il Lime. Attenzione però, non è facile da abbinare, meglio optare per scarpe o accessori ed evitare abiti, se non vogliamo rischiare un fashion disaster.

Corallo

Nel nostro guardaroba Primavera/Estate 2020, non possiamo fare a meno di indossare, il corallo. Ricordiamo che, l’anno precedente questo colore era stato il protagonista di tutte le passerelle. Se non vogliamo indossare abiti della collezione passata, possiamo optare per un make-up che sfrutta le sfumature del corallo.

Menta

Altro colore che non possiamo fare a meno di indossare è il Neo Mint. Una sfumatura super particolare che possiamo portare sia su abiti primaverili che su abiti estivi. Se siete delle vere fashion victims non potete fare a meno di buttarvi nelle nuove tendenze capelli 2020, che vedono questo colore protagonista.

Nero

Intramontabile sfumatura che non può mancare mai nel nostro guardaroba. Ricordiamo che il nero rappresentava la massima espressione di eleganza secondo Coco Chanel.

L’intramontabile blu

Il blu in tutte le sfumature è stato il protagonista delle passerelle 2020, elegante e facile da abbinare, da provare sia in versione denim che in versione classica. Le celebrità non possono fare a meno di indossarlo, allora cosa stiamo aspettando è arrivato il momento di riempire il nostro guardaroba.