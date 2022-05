Il Salone del Mobile 2022 di Milano conferma il suo 60° anniversario. La fiera del mobile inizierà il 7 giugno per terminare 12 dello stesso mese. L’evento è stato posticipato «per garantire una forte presenza di espositori e professionisti esteri».

Salone del Mobile Milano 2022

La 60° edizione del Salone del Mobile, la fiera del mobile più grande e importante del mondo, si terrà presso il quartiere fieristico di Fiera Milano ai primi di giugno. La decisione di cancellare l’evento nel 2020 e rinviare il tutto nel 2021 è stata presa a fronte di colmare i problemi di sicurezza legati alla pandemia di coronavirus. «La decisione di posticipare l’evento consentirà a espositori, visitatori, giornalisti e a tutta la comunità internazionale dell’arredamento e del design di vivere al meglio un evento che si preannuncia ricco di novità, in totale sicurezza», afferma Maria Porro, presidente del Salone del Mobile. Oltre a celebrare un importante anniversario, l’evento sarà incentrato sul tema della sostenibilità, fungendo da vetrina per i progressi compiuti in questo senso da creativi, designer e aziende.

«La voglia di Salone è sempre più forte»

Spostando la fiera all’estate, il Salone del Mobile 2022 spera di attirare più partecipanti internazionali. «Spostare la manifestazione a giugno garantirà una forte presenza di espositori e professionisti esteri, da sempre uno dei punti di forza del Salone, e darà anche alle aziende partecipanti il ​​tempo per pianificare nel modo più completo possibile la propria presenza in fiera, dato che , come sappiamo, il passaggio dall’ideazione all’installazione finale richiede mesi di preparazione», ha affermato la Porro. «La voglia di Salone è sempre più forte, per questo stiamo lavorando per un evento che dia a tutti l’opportunità di vivere un’esperienza unica, concreta ed emozionante. Tutti desideriamo davvero un Salone».

Salone del Mobile 2022: Date e prezzi

L’edizione del Salone del Mobile 2022 è aperto agli operatori di settore dal 7 al 12 giugno 2022. I padiglioni apriranno alle 9.30 per chiudere alle 18.30. Per il pubblico e gli studenti, il Salone sarà visitabile nei giorni di venerdì 10 giugno, sabato 11 giugno e domenica 12 giugno. I biglietti invece sono distinti in tre categorie: operatori del settore (architetti e designer, buyer, decoratori d’interno, distributori e rivenditori, esportatori e importatori, facility manager, general contractor), pubblico e studenti (all’ingresso può essere richiesto di esibire una tessera universitaria o altro documento che attesti lo status di studente). I ticket per la fiera del mobile d’ingresso possono essere acquistati unicamente con modalità online previa registrazione sul sito ufficiale della manifestazione.