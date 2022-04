Musei instagrammabili. Vuoi o non vuoi ormai tutto ruota intorno ai social, ed in particolare il proprio profilo Instagram è diventato un portale personale degli scenari più incredibili e delle nostre foto, anche selfie si intende, più belle. Inutile negarlo, quando postiamo bellissime foto di posti unici che abbiamo visitato, lo facciamo sopratutto farle vedere agli altri. Vediamo quindi alcuni dei musei più instaggrammabili in giro per il mondo.

Musei instagrammabili, cosa si intende?

Bisogna innanzitutto partire da questa strana parola: instagrammabile. Ormai diventata di uso comune, se si cerca la definizione troveremo questa spiegazione: “Oggetto, animale, persona o panorama ritenuto adatto ad essere pubblicato in un post, una storia o un reel su Instagram”. Ed esattamente di questo che stiamo parlando, di un qualcosa ritenuto adatto, e degno, per essere condiviso sul proprio profilo Instagram, uno dei social più in voga del momento.

Ad essere mete di punta sono ristoranti, giardini, panorami e tanto altro. Ma perché non conciliare questa passione per posti instagrammabili con anche una istruttiva visita al museo? Ci sono infatti tantissimi musei, di arte contemporanea, arti visive, sculture pop e via dicendo, super instagrammabili. Così, se in vacanza ti capita di essere nei dintorni potresti pensare di entrarci in uno più volentieri, sapendo che potrà arricchire il tuo profilo Instagram. Vediamo qualche alcuni dei musei più instagrammbili in giro per il mondo.

Infinity Room di Yayoi Kusama, Londra

Le Infiniti Room di Kusama sono finalmente arrivate anche in Europa, ora anche a Londra. Ma di cosa si tratta? La Infinity Mirrored Room è una delle installazioni più famose di Kusama, si tratta di uno straordinario gioco di specchi, luci e acqua. Un vero e proprio spettacolo da godere su una passerella, che affaccia su uno spazio che appare infinito. Visitare questo posto saranno 45 minuti di scenari mozzafiato e di scatti incredibili da postare sui social.

Museum of Ice Cream, New York

Letteralmente un intero museo dedicato agli amanti del gelato e non solo. Più che una semplice visita al museo è una vera e propria esperienza. Il percorso include la stimolazione di tutti i nostri 5 sensi attraverso una collezione di spazi, di cui ognuno ha un proprio tema. Installazioni di gelati giganti che si sciolgono, pareti e specchi colorati, angoli fotogenici.. e sopratutto mangerai anche il gelato!

Balloon Museum, Roma

Balloon Museum, il nome racconta già tutto. E’ il primo museo al mondo composto interamente da palloncini, protagonisti di opere innovative realizzate da artisti di successo mondiale con le loro creazioni Pop. Sculture gonfiabili,attività in mezzo ai mille palloncini colorati in cui ci si può letteralmente, e liberamente, nuotare. Inutile dire che il posto così originale e particolare offre la possibilità di scattare foto più che instagrammabili.

Beautiful Gallery, Bologna

C’è un comune denominatore tra le quindici stanze che governano questo insolito museo: la palette cromatica. Il Beautiful Galllery è un’esperienza in un mondo immaginario, un mondo frutto di sogni, immaginazione e desiderio. Stanze piene di palloncini, ciambelle che volano, un’enorme parete in cui scrivere sopra coloratissimi post-it qual’è il proprio sogno, e tanto altro. Una cosa è certa, le foto scattate in questo posto saranno un mix di colori pastello, stravaganza e tanta allegria.

Atelier des Lumières, Parigi

Un posto unico al mondo, un mondo di arte e musica. Completamente immersi a 360 gradi nelle operettistiche, da Klimt all’arte moderna. Grazie agli avanzatissimi proiettori il pubblico si trova letteralmente circondato dai meravigliosi capolavori che gli artisti ci hanno lasciato nel tempo. Un’esperienza particolare e un modo diverso di apprezzare l’arte, insomma uno vero spettacolo.