Cosa fare rinchiusi forzatamente in casa? C’è chi in questi giorni di quarantena ha tirato fuori le vecchie passioni! Chi ha ritrovato la voglia di dipingere, scrivere, suonare o leggere un buon libro. Diciamo che in tutta questa emergenza, non tutto viene per nuocere. È difficile stare senza far niente proprio perché tra il lavoro, la casa, figli e sport, non ne siamo più abituati. Allora che ne dite di visitare quei musei che sono ancora nella vostra lista delle cose da fare? Ovvio, restando a casa! Il sito dei Musei Vaticani ha pubblicato la lista dei musei disponibili online!

La lista dei dieci musei da visitare online!

Il sito dei musei vaticani ha pubblicato la lista dei dieci musei virtuali da visitare online. Le informazioni che trovate nei cataloghi riguardano solo le opere d’arte mobili lungo il percorso di visita e non gli ambienti o edifici. Tutto il catalogo è continuamente in fase da aggiornamento ed implementazione, al momento è disponibile solo in lingua italiana. Al momento è possibile consultare i dati relativi alle collezioni esposte dei seguenti settori:

Museo Gregoriano Egizio

Collezione d’Arte Contemporanea

Museo Gregoriano Etrusco (parziale)

Museo Pio Clementino

Galleria Lapidaria (parziale)

Braccio Nuovo

Museo Pio Cristiano

Pinacoteca

Museo Etnologico (parziale)

Padiglione delle Carrozze (parziale)

Museo Cristiano (parziale)

Collezione degli Arazzi

Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo

Antiquarium di Villa Barberini a Castel Gandolfo

È possibile vedere le opere d’arte online!

Ogni catalogo è ben fornito di informazioni ed immagini. Per ogni opera d’arte è possibile consultarne diverse nozioni essenziali e visionare le immagini allegate. I cataloghi online sono gestiti ed aggiornati dall’Inventario Generale e Catalogo Centrale dei Musei Vaticani in collaborazione con i differenti reparti scientifici. Di sicuro non sarà la stessa esperienza di essere fisicamente davanti ad una opera d’arte!