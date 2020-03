“Rita ed io siamo in Australia. Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo”. Tom Hanks

Tom Hanks e sua moglie, Rita Wilson, sono risultati positivi al test del coronavirus. Ad annunciarlo la coppia stessa attraverso un post su Twitter.

Malessere

“Per fare la cosa giusta, come è necessario di questi tempi, e con i protocolli che devono essere seguiti, saremo testati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica”. Tom Hanks

Tom Hanks e Rita Wilson, si trovavano in Australia per le riprese di un film, quando entrambi hanno iniziato ad accusare senso di fatica e malessere. Si sono sottoposti al tampone del coronavirus e sono risultati positivi. Il presidente americano Donald Trump ha deciso di sospendere i viaggi per l’Europa e l’ennesima seduta disastrosa di Wall Street, generata dalla paura per l’epidemia di coronavirus, ormai diventata pandemia e dai dubbi sull’efficacia delle misure volte a sostenere l’economia mondiale.

Pandemia

Il coronavirus è ad oggi una pandemia cioè: il virus si diffonde in tutto il mondo, coinvolgendo almeno due continenti, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo. La gravità di una malattia non è il parametro decisivo perché venga dichiarata una pandemia, che riguarda invece l’efficacia con la quale una malattia si diffonde. Può infatti, accadere che una pandemia inizi con una gravità moderata e che possa diventare più grave con l’arrivo di una seconda ondata.