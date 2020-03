L’emergenza Coronavirus ha causato lo stop di fiere, concerti, congressi ed eventi in generale. Nessuna categoria è esclusa, si va dal mondo della musica a quello delle telecomunicazioni, cinema, sport ed alimentare. In tanti hanno deciso di rimandare gli appuntamenti col pubblico, anche in Italia. Gli ultimi ad aggiungersi alla lunga lista degli eventi cancellati sono l’evento musicale dell’anno Coachella a Los Angeles e la tournée mondiale di Madonna.

Armani, Gucci e Max Mara: cancellate a causa del coronavirus le sfilate cruise

Coronavirus: eventi cancellati in tutto il mondo

La paura di causare sempre più contagi, ha costretto molti eventi all’annullamento. Gli ultimi eventi ad essere cancellati sono il Coachella in California ed il tour mondiale di Madonna. Il Coachella è uno dei festival musicali più grandi al mondo. Tutti gli anni a Los Angeles arrivano circa 250 mila persone da tutto il mondo. L’evento era previsto per metà aprile, gli organizzatori dell’evento lo hanno però rinviato ad Ottobre. Sempre in fatto di musica, anche le pop star Madonna e Miley Cyrus hanno annullato le loro date in Australia e Francia mentre la rock band dei Pearl Jam ha cancellato la tournée in Nord America e Canada.

Emergenza Coronavirus: Giorgio Armani chiude negozi e hotel a Milano

Eventi cancellati in tutto il mondo, la sicurezza prima di tutto

Gli ultimi aggiornamenti dagli Stati Uniti indicano oltre 1000 casi di contagi e 28 morti. In tutto il mondo vengono cancellati o rinviati tanti eventi. Cancellato anche il Mobile World Congress, la più importante fiera della telefonia mobile in programma a fine febbraio a Barcellona. Al prossimo Salone del mobile, dal 21 al 26 aprile in Fiera Rho a Milano, mancheranno i visitatori cinesi, che lo scorso anno sono stati trenta mila. Il Singapore Airshow, biennale delle tecnologie aerospaziali, in calendario fino al 16 febbraio, è la fiera di settore più grande dell’Asia, ma ha visto ritirarsi più di 70 espositori, e dimezzare i biglietti. In Italia, è stata posticipata la tappa bolognese del Festival dell’Oriente, scelta dovuta alla paura di contagio che nella tappa di Milano ha più che dimezzato la presenza del pubblico.