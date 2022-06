Dal 7 al 12 giugno si terrà a Fiera Milano Rho la 60° edizione del Salone del Mobile 2022 a Milano. La città celebra questo importante traguardo attraverso i valori cardine della manifestazione: qualità, innovazione, bellezza e, ora più che mai, sostenibilità. Dopo due anni difficili a causa della pandemia, il Salone guarda avanti, memore della sua lunga storia. L’obiettivo è ambizioso: dimostrare che è possibile e fondamentale riprendere dal vivo i grandi eventi internazionali, inserendo nella produzione del mobile sostenibilità e sensibilità ambientale.

FORNASETTI – THE GARDEN OF POSSIBLE NATURES

Intitolata The Garden of Possible Natures, le nuove creazioni Fornasetti per il Salone del Mobile 2022 saranno svelate presso il loro flagship store di Corso Venezia. I pezzi saranno esposti all’interno del negozio su tre livelli, che di per sé vale la pena visitare. L’interno cattura l’estetica Fornasetti e può essere esplorato stanza per stanza, ognuna dipinta con un colore diverso, mettendone in risalto il contenuto come uno scrigno del tesoro. La mostra sarà disponibile dal 7 al 12 giugno 10:00 19:00 in Corso Venezia 21A.

Salone del Mobile 2022: ALCOVA

Alcova, è la piattaforma per il design indipendente sviluppata da Space Caviar e Studio Vedèt. Torna al Centro Ospedaliero Militare di Milano aprendo al pubblico sezioni inedite. Situato a pochi passi dalla stazione della metropolitana Inganni. Dunque l’evento di quest’anno presenta una selezione completa e stimolante di figure internazionali affermate insieme a talenti emergenti. Infatti nomi noti come OMA, Sabine Marcelis, Formafantasma e Snøhetta si dividono il palco con nuovi protagonisti come Leo Rydell Jost, Otherside Objects, The Empty Dinner e Material Fixations di Natalia Triantafylli. Il focus è su tecnologia, materiali, produzione sostenibile e pratica sociale tra le altre aree del design.

Alcova debutterà anche con Curated by Alcova, una piattaforma dedicata ai talenti emergenti delle scuole di design di tutta Europa. E’ aperta dal 5 al 12 giugno dalle 11:00 alle 19:00) / Ultimo in via Simone Saint Bon 1.

TOOGOOD X CARHARTT WIP AT SPAZIO MAIOCCHI

Marionette giganti viaggiano da Londra a al Salone del Mobile 2022 annunciando il lancio della collaborazione di abbigliamento di Toogood x Carhartt WIP, accompagnati da nuovi mobili e un’anteprima esclusiva del nuovo libro di Faye Toogood. La nuova collaborazione di Carhartt WIP con Toogood ricrea le forme archetipiche di Carhartt WIP e le inietta con un volume scultoreo. Un’installazione allo Spazio Maiocchi esplora lo sviluppo e gli interventi della collaborazione e celebra l’etica del design condivisa dai marchi e l’apprezzamento per l’abbigliamento ben fatto che dura. La mostra è aperta dal 6 al 12 giugno allo Spazio Maiocchi, Via Maiocchi 7.

Salone del Mobile 2022: HERMÈS

Ogni anno Hermès presenta le sue nuove collezioni per la casa durante il Salone del Mobile 2022 all’interno La Pelota Jai Alai, centro sportivo indoor nel cuore di Brera. Le installazioni immersive introducono i visitatori alle ultime creazioni della maison francese, oscillando tra tradizione e innovazione. Dal 7 al 12 giugno dalle 10:00 alle 19:00, presso La Pelota in Via Palermo 10.

Salone del Mobile 2022: LAUFEN SPACE MILANO

LAUFEN space Milano accompagna i visitatori in un viaggio attraverso la natura multiforme del marchio svizzero con l’installazione The Shape of Things, progettata da Studio Lys. Celebra l’evoluzione dell’iconico ILBAGNOALESSI, creato da Stefano Giovannoni, attraverso il fisico e il digitale. Gli ospiti vengono accolti nel mondo virtuale grazie a un grande LED wall ideato da Snøhetta. L’ambiente immersivo raffigura dunque cinque paesaggi architettonici che interagiscono con il senso del movimento, del tempo e delle proporzioni. Dal 7 all’11 giugno alle 11:00 alle 21:00 in via Manzoni 23.

INTERNI DESIGN RE-GENERATION

In occasione della mostra Interni al Salone del Mobile 2022 – Design Regeneration, CRA – Carlo Ratti Associati e Italo Rota hanno realizzato Feeling The Energy. Un’installazione interattiva presso l’Orto Botanico di Brera. Il progetto utilizza 500 metri di tubo di rame antibatterico per creare un percorso. Qui le persone possono scoprire molteplici forme di produzione di energia sostenibile e giocare con i suoi effetti risultanti: suono, luce, raffreddamento evaporativo, in un’esperienza interattiva. Infatti l’interazione umana è resa sicura grazie alle proprietà antibatteriche del rame, a cui ha contribuito il produttore multinazionale KME. Dal 6 al 12 giugno presso l’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7 e anche all’Orto Botanico di Brera in via Brera 28 / via Fiori Oscuri 4.